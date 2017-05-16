Büyükşehir’in Ulusal Resim Yarışması Sonuçlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 3.Ulusal Resim Yarışması sonuçlandı. İki kategoride başvuru alınan “Milli Birlik ve Kardeşlik” konulu yarışmaya 60 İl’den toplam 413 eser katıldı. Yarışmaya, Ortaokul Kategorisinde Adana’dan; Lise Kategorisinden ise Balıkesir’den gönderilen eser birinciliğe layık görüldü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

“Türkiye’deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen yarışma, “Hep Birlikte Büyük Türkiye” sloganıyla başlatılmıştı. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerde 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı Milletimizin Şanlı Direnişinin işlendiği görüldü.

Dereceye girenler

3.Ulusal Resim Yarışması Lise Kategorisinde; Balıkesir’den Batuhan Çetin birinci, Trabzon’dan Ayşe Keleş ikinci, Erzincan’dan Hazel Arıtaş üçüncü oldu. Lise kategorisi mansiyon alan eserler ise Kocaeli’nden Cansunur Duman, Diyarbakır’dan Cihan Taylan ve Malatya’dan Taha Akçay’ın eserleri oldu.

Ortaokul kategorisinde; Adana’dan Buket Cengiz birinci, Ankara’dan Nazar Öztürk ikinci, Konya’dan Vera Aksoy üçüncü oldu. Rize’den Bengisu Kurdoğlu, Adana’dan İsmail Gülümsek ve Diyarbakır’dan Erdal Aslan’ın eserleri de mansiyon ödülüne layık görüldüler.

Ödüller

Ortaokul öğrencileri için birincilik ödülü 1500 TL, ikincilik ödülü 1000 TL, üçüncülük ödülü 500 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL ödül verilecek.

Lise Öğrencileri için birincilik ödülü 2000 TL, ikincilik ödülü 1500 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL ödül verilecek.

İlki “Engel Siz Misiniz?” konusunda gerçekleştirilen Ulusal Resim Yarışmasının ikincisi de geçtiğimiz yıl “Çizgilerle Merhamet” konusunda düzenlenmişti.

3.Ulusal Resim Yarışması ödüllerinin önümüzdeki günlerde açıklanacak bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği bildirildi.”

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Lise Kategorisi 1’incisi

Ortaokul Kategorisi 1’incisi