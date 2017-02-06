Resmen Açıklandı Maç Vodafone Arena’da

Evkur Yeni Malatyaspor’un Denizlispor’la oynacayağı maç Vodafone Arena’ya alındı.

Sahası bakıma alınacağı için 10 Nisan’a kadar stadında maç oynamayacak olan olan Evkur Yeni Malatyapor’un Denizlispor ile oynacağı maçın yeri ve saati belli oldu.

11 Şubat’taki Evkur Yeni Malatyaspor- Denizlispor mücadelesi Beşiktaş Vodafone Arena’da oynanacak. Zirve mücadelesi veren sarı kırmızılı takımın zorlu sınavı saat 13.00’te başlayacak.

Kaynak : milliyet.com.tr (skorer)