“Risklere Karşı Yedekte 700 Litre Suyumuz Var”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, içme suyu teminindeki risklere karşı, “35 büyük sondajımız, saniyede 700 litre yedekte bekleyen suyumuz var” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Çakır, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özdemir, “Büyükşehir’de 83 tane alt bölge çalışmamız var. Yaklaşık olarak 33 tanesini bitirmiş durumdayız. 2018 yılı içerisinde bunların 40 tanesini bitirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda arızaların dışında inşallah Malatya’da su sıkıntısı yaşamayacağız” dedi.

Özdemir, bir gazetecinin ‘Havalar çok kurak gidiyor. İçme suyu konusuna ne gibi önlemler alındı?’ sorusuna, “Yeraltı sularında bir azalma olduğunu biz de tespit ettik. Bu amaçla merkezde ilgili kayıt ve kaçak sularımızı kontrol ederek, kontrol altına alarak vatandaşları susuz bırakmamak için çalışıyoruz. İlçelerde ise yeni açacağımız sondajlarla su arzını sağlamaya çalışacağız. Onunla ilgili şu an yaptığımız bir çalışma yok ama hem ilçelerde hem merkezde duruma hazırlıklı olarak çalışıyoruz” cevabını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “O konuda bizim hava lojmanları bölgesinde 35 tane büyük sondajımız var. Şu anda bizim risklere karşı saniyede 700 litre yedekte bekleyen suyumuz var. Sisteme dahil ettiğimiz kaçaklarda 500-600 litre civarında bir suyu sisteme dahil etmiş olduk. Bu da MASKİ’nin ne kadar çalıştığının bir göstergesidir” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com