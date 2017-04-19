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Malatya Haber -

‘Riskli’ Araçlara Reflektör Dağıtıldı

‘Riskli’ Araçlara Reflektör Dağıtıldı
  • 19.04.2017
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Malatya’nın Darende ilçesinde İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası önderliğinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından ‘ışık yetersizliği’ riski olan araçların sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası, ilçe genelindeki traktör ve kamyonetlerin karayolunda güvenli seyretmesi ve kazaya neden olmaması için “Araçların Karayolunda Güvenli Kullanımı” adıyla uygulama yaptı.

D-300 karayolu üzerinde uygulama yaparak meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla 500 reflektör, traktör ve kamyonetlere ücretsiz verildi.

Polis ekipleri, Malatya-Kayseri Darende girişinde durdukları traktörlerden römorklarında reflektörü olmayan ya da yetersiz olanlara reflektör taktı.

Darende İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri durdurulan traktör ve kamyonet sürücülerine bilgi verdi.

Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Sekreteri Ali Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşları bilinçlendirerek öncülük yapmak olduğunu söyledi.

Tarım sezonun açılmasıyla kaza riskini en aza indirmek için bu kampanyayı başlattıklarına dikkati çeken Gök, şöyle konuştu:

“Traktörlerimiz, fazlasıyla devlet karayolunu kullanmakta. Zararlarını en asgariye indirmek için Karayollarımızın bize sağladığı imkanlarla 500 reflektör aldık. Bu tarım araçlarımıza, özellikle traktörlerimizin arkalarına, çiftçilerimizi de bilinçlendirerek reflektörleri imkanlarımızla taktık. Bu şekilde kazaları, asgariye indirmek istiyoruz.”

Traktör sürücüleri ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek kendilerini ve başkalarını tehlikeye düşürmeyeceklerini, trafik kurallarına da uyacaklarını dile getirdi.

iha- AA- malatyahaber.com

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