Ritim Bozukluğuna ‘Dondurma’ Tedavisi

TÖTM Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Açıkgöz, kalp ritim bozukluğunu giderme operasyonlarını başarıyla yaptıklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Açıkgöz kalp ritim bozukluğunu dondurarak giderme operasyonlarının başarılı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Açıkgöz, “Kalp ritim bozukluklarının balon yöntemiyle eksi 40-50 derecede dondurularak tedavi edilmesi Atriyal fibrilasyon gibi ritim bozuklukları için yapıldığını söyledi. Açıkgöz, Atriyal fibrilasyonun kalbin kulakçıklarındaki elektriksel aktivitenin tamamıyla bozulduğu bir ritim bozukluğu olduğunu, toplumda sık görüldüğünü ve sıklığının genel toplumda % 1 iken ilerleyen yaşlarda bu oranın % 10’ lara kadar çıktığını” belirtti.

Atrial fibrilasyon hiçbir yakınmaya yol açmayabileceği gibi çarpıntı, Efor performansında azalma, bayılma ve inmeye (felç) yol açabilir. Ayrıca hastalar uygun bir şekilde tedavi edilmezse bu ritim bozukluğu uzun dönemde kalpte büyümeye ve kalp yetersizliğine neden olabilir ifadelerini kullandı.

“CRYO-ABLASYON, Türkiye’de sadece belirli merkezlerin yapabildiği bir yöntem olup bu yöntem kasıktan kalbe girilerek bir balon yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Amacımız ritim bozukluğuna neden olan sol kulakçıkla akciğer toplardamarının bağlanma yerinden kaynaklanan ektopik odakların eksi 40-50 derecede dondurulması yani bir nevi ritim bozukluğuna yol açan kaynağın durdurulması- dondurulmasıdır” diyen Açıkgöz, “Bu esnada donma nedenli doku hasarı oluşturularak anormal uyarıların elektriksel bağlantıları kesilir. Tedavinin başarı oranları % 80’ üzerinde olup hastalar birkaç gün içerisinde evine gidebilir. Böylece ritim bozukluğu olan hastalar ilaçsız tedavi edilerek hastanın çarpıntıları azalır, yaşam kalitesi artar ve en önemlisi de hastanın ölmesine ya da sakat kalmasına yol açabilecek inmenin de önlenmesi sağlanır” açıklamasını yaptı.

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