RTÜK’ten ‘Bitkisel İlaç’ Cezası

RTÜK, hiçbir tedavi edici özelliği olmayan bitkisel ürünleri “her derde deva ilaç” gibi tanıtan 5 radyo ve televizyon kuruluşuna 530 bin lira para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir tedavi edici özelliği olmadığı bildirilen bitkisel ürünleri, her derde deva ilaç gibi tanıtan televizyon kanallarını sıkı takibe aldı.

Üst Kurul uzmanlarının çalışmaları sonucunda, M.E. adlı kişinin internet ortamında pazarladığı bitkisel ürünlerin satışını artırmak için hazırladığı program ve reklamların radyo ve televizyon kuruluşlarında yayınlanarak halkın yanıltığını belirledi.

Üst Kurul, tüm uyarı ve yaptırımlara karşı, bitkisel ürünlerin tanıtımını halkın sağlığını tehdit edecek şekilde yapmayı sürdüren kuruluşlara 530 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu miktarın 272 bin lirası, hiçbir tedavi edici özelliği olmayan bitkisel ürünlerin tanıtımlarını sürekli yayınlayan bir kuruluşa verildi.