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Malatya Haber -

Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi

Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi
  • 05.03.2018
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Malatya’da hafta sonunda polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 1’i pompalı tüfek olmak üzere 4 ruhsatsız silah daha ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Emniyet ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde Cumartesi ve Pazar günü şok uygulamalar yapıldı. Bu uygulamalarda; Taştepe Mahallesi’nde U.T. adlı şüphelide 1 adet tabanca, Kuyuönü mevkiinde C.T. adlı şüpheliden 1 adet pompalı tüfek, TOKİ bölgesinde S.A. adlı şüpheliden 1 adet tabanca ve Yakınca Mahallesinde de E.T. adlı şüpheliden de 1 adet tabanca ele geçirildi.

Uygulamalar kapsamında Yeşiltepe’de M.Ö. adlı şüpheliden ise 100 gram esrar ele geçirilirken, durdurularak kimlik sorgulaması yapılanlar arasında da, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen M.R.K. adlı şüphelide yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da son 1 hafta içerisinde şok uygulamalarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 20’yi buldu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Arşiv

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Yorumlar
  1. malatyalı dedi ki:
    5 Mart 2018, 16:13

    emniyete çok teşekkür ederiz

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  2. Z.A. dedi ki:
    5 Mart 2018, 12:54

    İşte bu işin üzerine düşmenin, peşini bırakmamanın ;semeresini görüyoruz.Durmak yok,yola devam.Emniyet Güçlerimizi can-ı gönülden kutluyoruz.

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