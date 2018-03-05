Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi

Malatya’da hafta sonunda polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 1’i pompalı tüfek olmak üzere 4 ruhsatsız silah daha ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Emniyet ekiplerince kentin çeşitli bölgelerinde Cumartesi ve Pazar günü şok uygulamalar yapıldı. Bu uygulamalarda; Taştepe Mahallesi’nde U.T. adlı şüphelide 1 adet tabanca, Kuyuönü mevkiinde C.T. adlı şüpheliden 1 adet pompalı tüfek, TOKİ bölgesinde S.A. adlı şüpheliden 1 adet tabanca ve Yakınca Mahallesinde de E.T. adlı şüpheliden de 1 adet tabanca ele geçirildi.

Uygulamalar kapsamında Yeşiltepe’de M.Ö. adlı şüpheliden ise 100 gram esrar ele geçirilirken, durdurularak kimlik sorgulaması yapılanlar arasında da, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen M.R.K. adlı şüphelide yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da son 1 hafta içerisinde şok uygulamalarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 20’yi buldu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Arşiv