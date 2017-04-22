Rus Gizli Servisi Binasına Silahlı Saldırı

Rusya’nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk’ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına saldırı düzenlendi. Olayda saldırganın da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü.

Saldırganın Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının girişinde silahla ateş açmaya başladığı bildirildi. Kimliği henüz belirlemeyen saldırgan, binanın girişindeki kontrol noktasına gelmeden önce ateş açarak bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi olmak üzere 2 kişiyi öldürdü. Olayda 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya’nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk’ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına saldırı düzenleyen kişinin Neonazi grubunun bir üyesi olduğu iddia edildi.

Saldırganın 1999 doğumlu A.V. Konev olduğu iddia edildi. Olayda saldırganın da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü. FSB yetkilileri, “Saldırgan öldü, araştırmalar devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Moskova, iha