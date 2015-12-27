Rüşvetle Suçladı

DSİ Şube Müdürlüğünde meydana gelen kavgayla ilgili olarak ifadesi alınan şahıs, kavga ettiği memurun kendisinden rüşvet istediği iddiasında bulunurken, memur suçlamayı reddetti.

29 yaşındaki N.Ö. adlı şahıs ile DSİde görevli 44 yaşındaki N.Y. arasında meydana gelen kavgayla ilgili olarak, Polis Vukuat Raporunda şu bilgi yeraldı:

01/12/2008 günü saat 11:30 sıralarında D.S.İ. 92. Bölge Müdürlüğünde meydana gelen olayla ilgili müşteki alınan ifadesinde; kendisinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığını, daha önce bahçesine su çekmek için D.S.İ. Bölge Müdürlüğüne dilekçe verdiğini, dilekçesinin sonucunu kontrol etmek için gittiğinde şüphelinin kendisinde 1.000 YTL para istediğini kendisinin de parasının olmadığını söylediğini, bu nedenle dilekçesine olumsuz cevap verildiğini, olay günü karşılaştığı şüphelinin kendisine küfür ederek darp ettiğini beyanla şikayette bulunmuş, alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli ise C.Savcısının talimatıyla göz altına alınmış olup, tahkikata devam edilmektedir.