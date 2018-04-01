Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Rusya İngiltere’yi Suçladı

Rusya İngiltere’yi Suçladı
  • 01.04.2018
  • 0

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, eski ajan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde İngiltere istihbaratının parmağı olduğunu iddia etti.

Sözcü Zaharova, eski ajan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde İngiltere’yi suçladı. Zahorova, “Bu konu hakkında şu ana kadar hiçbir bilgimiz yok. İngiltere’den aldığımız tek resmi bilgi, Yulia Skripal’in iyi olması gelişmesiyle ilgili olarak aldığımız bilgi. Bu nedenle, yetkililerin bu hikayedeki katılımı hakkında konuşmak zor. Ancak bununla ilgili şüphelerimiz var” dedi.

Zaharova bilgilerin gizlenilmesinde İngiliz istihbaratının konu ile alakalı bir yakınlığının olmasından şüpheleniyor. Zahrova, olanların ayrıntılarını ifşa etmemesi nedeniyle İngiliz özel istihbaratının bu konuya dahil olabileceğini ileri sürdü.

Moskova, AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."