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Malatya Haber -

Rusya O.Doğu ve K.Afrika’daki Hıristiyanları Terörden Koruyacak

Rusya O.Doğu ve K.Afrika’daki Hıristiyanları Terörden Koruyacak
  • 19.04.2017
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Hristiyanları terör saldırılarından koruyacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığının düzenlediği Ortodoks paskalya yemeğinde, Rusya’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Hıristiyanları, terör saldırılarından korumak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Hristiyanların Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı istikrarsızlaştıran terör saldırılarından ciddi şekilde etkilendiğini belirten Lavrov, “Mısır’daki Tanta ve İskenderiye’de Hıristiyan bayramında masum insanların aleyhine yapılan kinik suçlar dinler arası nefreti arttırmaya yönelikti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lavrov, 7 Nisan Taşkent’te Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, “Umarım ki bu kararın AGİT’i (Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı) Christianophobia ve İslamofobi ile mücadele edecek ayrı deklarasyon geliştirmeye teşvik edeceğine umuyoruz. Şimdiye kadar, vaat edilen bu yükümlülük yerine getirilmedi” diye konuştu.

Moskova, iha

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