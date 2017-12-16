Rusya’da Eski Bakana Rüşvetten Hapis Cezası

Eski Rus Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Rus Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezası ve 130 milyon ruble para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ulyukayev’in iki çocuğunun ve akademik kariyerine öne alarak 8 yıl ceza verdiğini açıkladı.

Öte yandan Ulyukayev, 14 Kasım’da Rosneft ofisinde seçim ileses kayıtları ele geçirilmiş ve bir çanta para ile yakalanmıştı.

Moskova, iha