Rusya’da Eski Bakana Rüşvetten Hapis Cezası
Eski Rus Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Rus Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezası ve 130 milyon ruble para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ulyukayev’in iki çocuğunun ve akademik kariyerine öne alarak 8 yıl ceza verdiğini açıkladı.
Öte yandan Ulyukayev, 14 Kasım’da Rosneft ofisinde seçim ileses kayıtları ele geçirilmiş ve bir çanta para ile yakalanmıştı.
Moskova, iha
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