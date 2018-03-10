Rusya’dan ABD’ye Yeşil Işık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile ilişkileri normalleştirmek istediğini ama bazı güçlerin buna engel olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile ilişkileri normalleştirmek istediğini ama bazı güçlerin buna engel olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki gerginliğin azalması ve ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini söyleyen Vladimir Putin, “Biz ABD’ye düşman damgası vurmadık. ABD kendisi Parlamento düzeyinde, Kongre seviyesinde Rusya’yı düşman listesine ekledi. Bizim ABD’ye karşı her hangi bir yaptırımımız oldu mu? Öte yandan, ABD bize karşı yaptırımlarda bulunuyor. Biz başka ülkelerin işlerine karışmıyoruz. Ama ABD he zaman Rusya seçimlere müdahale ediyor ve bunu da gizlemiyor. Sanıyorum ki Donald Trump ilişkilerin normalleşmesini istiyor ama onu engelleyen güçler var” ifadelerini kullandı.

Moskova, iha