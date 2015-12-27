‘Rüyamızdı, Gerçek Oldu!’

Arguvan’da KÖYDES kapsamında yaptırılan köprüyle, köy sakinlerinin 50 yıllık rüyasının gerçek olduğu belirtilirken, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Er, köylünün önemli bir sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel İdare Genel Sekreterliği’nin köprü yapımı ile ilgili bülteni şöyle:

“Arguvan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’nca 2009 yılında (KÖYDES) programı kapsamında ihale edilen Arguvan Yayıklı köyü 50 yıldır hasretini çektiği köprüsüne kavuştu.

İl Özel idaresi Genel Sekreteri Sami Er Yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Sayın Valimiz Ulvi Saranın desteği ve kurumlar arası işbirliği neticesinde çalışmalarımıza hız verdik. Türkiye genelinde kamu masraflarının azaltılmaya çalışıldığı bir dönemde, İl Özel İdaresi olarak birçok akılcı uygulamalar sayesinde, devletin yükünü azaltmaya çalıştık. Böylelikle hizmetler daha az masrafla ve devletin kesesinden az miktarda parayla hayata geçirilmiş oluyoruz. Vatandaşın ihtiyacını karşılayıp hizmetleri götürürken ille de pahalı çözümler gerekmiyor. İnşa edilen bu köprüyü yaparken DDY dan tren şaseleri aldık,TEDAŞ İl Müdürlüğü araçları bu şase demirlerini köprüye yerleştirdi.Özel idare olaraktan bu projenin kontrol hizmetlerini,köprü dolgularını,yol bağlantılarını ,ve ihtiyaç olan demirini,iş makineleri ile işçiliğini yaptık. Normalde 150-200 bin TLye mal olması gereken bu köprüyü 40 bin TLye mal ettik

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, harcadıkları her kuruşun farkında olduklarını ifade etti.

Er bölgedeki çalışmalarını incelerken gördüğü bir manzara karşısından çok etkilendiğini, soğuk kış günlerinde insanlar yarı beline kadar suların içinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını, burada yaşayan insanların çocuklarını okula gönderirken tahta köprüden geçtiklerini artan kış ve ilkbahar yağışlarında bu köprülerin selden hasar gördüğünü, sık sık dereye düşmekte ve ölüm tehlikesi yaşadıklarını vatandaştan dinledikten sonra yetkili birimlerine bira an önce bu köprü projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ve bugün bu köprünün yapılması ile vatandaşa sağlıklı hizmet götürme mutluluğunu yaşadıklarını belirti.

Yayıklı Köyü sakinlerinden İsmet Öğüt, 50 yıllık rüyamız gerçek oldu.Köprünün yapıldığına hala inanamıyorum,her sabah kalktığımda acaba köprü yerinde duruyormu diye bakarken acaba rüyamı görüyorum dedi.

İsmet Öğüt sözlerine söyle devam etti:

Ben bu evde doğdum 50 yıldır burada yaşıyorum, benim babam, dedemde burada yaşamış. Şimdiye kadar tahta köprülerden karşıdan karşıya geçmişler. Kışın ve ilkbaharın yağan yağmur nedeniyle sular artıyor köprümüzü götürüyor. Bizim çocuklarımızın okulu karşıda dereyi geçmek için yarı belimize kadar sulara girerek onları okula taşıyoruz. Hastamız olsa ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Suyun içine girip çıkarak burada yaşayan herkes romatizma hastalığına yakalandı. Kaç defa tahta köprüden düşenler oldu köylü zor kurtardı. Benim 4 çocuğum var. Bu şartlar altında onların 3 tanesini okuttum devlete hizmet ediyorlar. Şimdi bu köprünün yapıldığına inanamıyorum, her gün sabah kalkıp bakıyorum acaba gerçek mi yoksa bir rüyamı gördüm diyorum Burada daha önce 7 hane vardı. Ulaşım sağlanamadığı için köyü terk edip gittiler. Bu köprünün yapılması ile şimdiden 3 hane inşaat işlerine başladı. Geri gelmeyi düşünüyorlar. Her gün ailem ve komşular devletimin bütün yetkili kuruluşlarına başta Özel idare çalışanlarına dua ediyorlar bende sonsuz teşekkür ediyorum.

Proje çalışmasını il Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisi Fuat Bayhanın kontrollüğünce yürütülen köprü 18 m uzunluğunda olup,2.80 m genişliğindedir. Köprünün alt ve yan duvarlar beton arma olarak inşa edildikten sonra üst tabla tren şaseleri kullanılarak yapılmıştır.”