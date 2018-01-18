Rüzgar (Ata Berk Mutlu) buldukları çocukları hırsızlığa zorlayan bir çeteyle büyümüş, kapkaçta ustalaşmış, ‘tazı’ lakaplı bir çocuktur. Ece (Belçim Bilgin) ve Alper’le (Halil Sezai Paracıkoğlu) yolu kesişen Rüzgar için hayat çok daha güzel bir gelecek vaat etmeye başlar. Ancak çete, Rüzgar’ın peşini kolay bırakmaya niyetli değildir.

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018

Yapımı : 2018 – Türkiye

Tür : Komedi , Romantik

Yönetmen : F. Serkan Acar

Oyuncular : Belçim Bilgin Erdoğan, Halil Sezai Paracıkoğlu, Ataberk Mutlu, Nebil Sayın, Cezmi Baskın

Senaryo : Volkan Girgin

Yapımcı : –

Diğer Adı : Rüzgar Çarpması

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