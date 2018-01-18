Rüzgar
Rüzgar (Ata Berk Mutlu) buldukları çocukları hırsızlığa zorlayan bir çeteyle büyümüş, kapkaçta ustalaşmış, ‘tazı’ lakaplı bir çocuktur. Ece (Belçim Bilgin) ve Alper’le (Halil Sezai Paracıkoğlu) yolu kesişen Rüzgar için hayat çok daha güzel bir gelecek vaat etmeye başlar. Ancak çete, Rüzgar’ın peşini kolay bırakmaya niyetli değildir.
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 – Türkiye
Tür : Komedi , Romantik
Yönetmen : F. Serkan Acar
Oyuncular : Belçim Bilgin Erdoğan, Halil Sezai Paracıkoğlu, Ataberk Mutlu, Nebil Sayın, Cezmi Baskın
Senaryo : Volkan Girgin
Yapımcı : –
Diğer Adı : Rüzgar Çarpması
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