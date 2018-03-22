“Sabrı Ön Planda Tutmalıyız”

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın bilinçlendirme programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez tarafından “Ailede Sabır” konulu konferans verildi.

Son zamanlarda boşanmaların arttığını, bunun en büyük sebeplerinin saygı, sevgi ve sadakatin olmamasından kaynaklandığını ve bundan dolayı aile içerisinde sabrın çok önemli olduğunu ifade eden Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez, “Aile içerisinde sabrı en temel noktamıza koymalıyız. Çocuklarımızı eğitirken veya eşimizle iletişim kurarken sabrı yanı başımızda ilaç olarak bulundurmalıyız” dedi.

Birçok ayette ve Peygamber Efendimizin Hadislerin sabrın oldukça fazla yer aldığını ifade eden Zehra Sönmez, “Sabır aydınlıktır. Musibetler yığılıp çıkmaza girdiği zaman, zorlukların birbirini takip ettiği zaman bu durumlarda Müslümanları koruyacak olan sabırdır. Onun için bizler tüm işlerimizde sabrı ön planda tutmamız gerekiyor” dedi.

Aile olarak çocuklara sabrı öğretebilmek için çocuklarımızın isteklerini belli bir dönem ertelememiz gerektiğini belirten Sönmez, son zamanlarda çocukların çok sabırsız olduğunu bunun ise aileden kaynakladığını çünkü ailelerin çocukların isteklerini hemen yerine getirdiklerini ve bunun büyük yanlışlara yol açtığını söyledi.

Program sonunda katılımcılar Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez’e konu hakkında çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.

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