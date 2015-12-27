Sadece 1 Kar Makinesi Varmış!

Malatya İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nin, il genelindeki 496 köyün toplam 6 bin 279 kilometre uzunluğundaki yol ağında kar mücadelesi yaptığı belirtilirken, bu mücadelede kullanılan “Kar Makinesi” sayısının sadece 1 olması dikkat çekti.

İl genelinde 25 ekiple kar mücadelesi yapan İl Özel İdaresi’nin, karlı yolları açma makinesinden sadece 1 tanesine sahip olduğu, onun da Hekimhan bölgesinde bulunduğu öğrenildi.

Birçok konuda “gereksiz” harcamalarıyla gündeme gelen, fiili varlığı da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin devreye girmesiyle sona erecek olan İl Özel İdaresi’nin sadece 1 adet kar makinesine sahip olması, kar mücadelesi ile ilgili planlamanın yeterliliğinin sorgulanmasına neden oldu.

Bu arada, Malatya’da hafta içerisinde başlayan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunun kapandığı, ekiplerin çalışması sonucu yolu kapalı köy sayısının 8’e düştüğü bildirildi.

FOTOLAR: Kar Savurma Makinesi (Arşiv) ve Malatya İl Özel İdaresi’nin 13 Aralık günkü kar mücadelesi envanteri..