“Sadece Başkanlıktan İstifa Ettim”

Adalet ve Kalkınma Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı Zekeriya Demirtaş’ın görevinden istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığına Murat Kavuncuoğlu getirildi. Doğanşehir İlçe Başkanlığı’nda görev değişikliği nedeniyle düzenlenen törene, İl Başkanı Bülent Tüfekçi, il başkan yardımcıları Eyüp Sağlam, Nurettin Sert ile birlikte Erkenek, Sürgü, Kurucaova, Gövdeli, Polat ve Söğüt Belediye başkanları, Partili İl Genel Meclisi üyeleri ve parti yöneticileri katıldı.



İlçe başkanı Zekeriya Demirtaş’ın seçimden önce istifasını açıkladığını söyleyen İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, “Ancak çeşitli nedenlerden dolayı biz bu istifayı kabul etmedik. Kısmet bugüne imiş, teşkilatlar partilerin temel taşlarıdır. Başkanımız bundan sonra Murat Kavuncuoğlu’dur. Zekeriya Demirtaş başkanımız partimizden istifa etmiyor, sadece başkanlıktan istifa ediyor. Biz ilçe başkanlığı görevini Murat Kavuncuoğlu’na veriyoruz. Partimizin devamlı genç ve dinamik insanlara ihtiyacı var. İnşallah teşkilatımız daha da güçlenecek, hayırlı hizmetler yapmamıza vesile olacaktır.” dedi. Zekeriya Demirtaş ise konuşmasında “Ben AK Partiliyim, ben sadece başkanlıktan istifa ettim, parti hizmetim devam edecek” dedi. Başkanlığını devir alan Murat Kavuncuoğlu da, şunları söyledi: “Bana verilen bu kutsal görevin sorumluluğunun bilincindeyim. 6 yıldır teşkilatın içindeyim. İnşallah hep beraber ele vererek bu bayrağı yükseklere taşıyacağız. Önemli olan Malatya’nın en büyük ilçesi konumunda olan Doğanşehir ilçemizi mevcuttan daha da ileri götürmektir.”



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