‘Sadece Bu Hafta Değil’

Malatya’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelliler tarafından bir yürüyüş düzenledi.

Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından bir konuşma yapan Malatya Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı Yücel Doğanşahin, engelli olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Doğanşahin, “Ülkemizde her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlanılır. Kazalar, akraba evliliği ve aşıların zamanında yapılmaması engelliliğin en önemli sebeplerindendir. Ülkemizde nüfusun yüzde 12.9’u yani 8.5 milyon insan engellidir. Bu gerçekle engellilerimizin günlük yaşantılarında yaşadıkları sıkıntılar görmemezlikten gelinmemelidir. Engellilerimiz sadece bu haftalarda değil, her zaman hatırlanmalıdır” dedi.