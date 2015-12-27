Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Sadece Bu Hafta Değil’

‘Sadece Bu Hafta Değil’
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelliler tarafından bir yürüyüş düzenledi.

Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından bir konuşma yapan Malatya Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı Yücel Doğanşahin, engelli olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.

Doğanşahin, “Ülkemizde her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlanılır. Kazalar, akraba evliliği ve aşıların zamanında yapılmaması engelliliğin en önemli sebeplerindendir. Ülkemizde nüfusun yüzde 12.9’u yani 8.5 milyon insan engellidir. Bu gerçekle engellilerimizin günlük yaşantılarında yaşadıkları sıkıntılar görmemezlikten gelinmemelidir. Engellilerimiz sadece bu haftalarda değil, her zaman hatırlanmalıdır” dedi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."