“Sadece Malatya’nın Değil Dünyanın Kesesinden Gitti”

Özal’ın yakın çalışma arkadaşlarından Milli Eğitim Eski Bakanı Metin Emiroğlu, siyaseti sevmeyen, tek derdi millete ve ülkeye hizmet olan Özal’ın, Türkiye’de bütün herkesin gönlüne girmiş bir siyasetçi olduğunu söyledi.

8.Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal, ölümünün 25. Yıl dönümünde memleketi Malatya’da anılırken, bu kapsamda Malatya Park AVM’de Gazeteci Yaşar Karaaslan ve Kemal Deniz’in organizasyonuyla ‘Fotoğraflarla Turgut Özal ve Malatya’ konulu sergi açıldı. Sergide Merhum Turgut Özal’ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Malatya’ya yaptığı ziyaretlerden çok sayıda fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışına Milli Eğitim Eski Bakanı Metin Emiroğlu, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Türk Ocağı Şube Başkanı Nadir Günata, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başka Yardımcısı İş adamı Mehmet Kavuk ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise açılıştan sonra gelerek sergiyi gezdi.

“Tek derdi ülkeye hizmetti”

Özal’ın yakın çalışma arkadaşlarından Milli Eğitim Eski Bakanı Metin Emiroğlu, siyaseti sevmeyen, tek derdi millete ve ülkeye hizmet olan Özal’ın, Türkiye’de bütün herkesin gönlüne girmiş bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Cenaze törenine 3 milyon insanın katıldığını belirten Emiroğlu “Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ten sonra böyle bir cenaze yaşamamıştı. Malatyalı hemşehrimiz bütün gönüllere girmiş. O ton ton haliyle herkesin Turgut amcası olmuş. Kendisi ülkenin gece gündüz nasıl kalkınması, hangi yolla kalkınacağını düşünen bir insandı. Özal, hizmet adamıydı. Siyaseti çok sevmezdi. Onun için siyasette ideolojisi yoktu. Her düşünce sahibini bir araya topladı. En yakındaki çalışma arkadaşlarını işinin ehli insanlardan seçti. Onun için aldığı kararlarda başarılı oldu. Eksik tarafları azdı, fazla tarafları ise çok fazlaydı. Onun için erken gitti. Hani Malatyalılar der ya kesemizden gitti. Sadece Malatya’nın değil hatta dünyanın kesesinden gitti” diye konuştu.

Memleketi Malatya’nın Özal için ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Emiroğlu “Kendisi, Malatyalılar şahsi menfaatleri için benden asla bir şey istemediler. Malatyalılar asil inanlardı. Malatya ve Malatyalılar onun içi çok kıymetliydi” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı ve davetliler fotoğrafları inceledi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com