Sadık Karabük Maçında Oynamayacak

Süper Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor’da dördüncü sarı kartını gören defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, ligin 23.haftasında Malatya’da Kardermir Karabükspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ikinci yarısında sakat ve cezalı futbolcuların üst üste gelmesi teknik heyeti düşündürüyor. Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü dördüncü sarı kart nedeniyle Bursaspor maçında cezalı duruma düşen Arturo Mina’nın cezası sona ererken, Bursaspor maçında kart gören Sadık Çiftpınar ise cezalı duruma düştü.

Ligin 18.haftasında hafif sakatlığı bulunan Michael Pereira, Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyememişti. 20.haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören sağ bek İssam Chebake, 3 maçla cezalandırılmıştı. Antalyaspor maçında sarı kart gören Adem Büyük Kasımpaşa maçında forma giyemezken, son antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’te kadrodan çıkarılmıştı. Kasımpaşa maçında dördüncü sarı kartını gören Mina, Bursaspor karşılaşmasında oynayamadı.

Bursaspor maçında dördüncü sarı kartını gören Sadık Çiftpınar, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında oynayamayacak. İssam Chebake ise Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafında verilen 3 maçlık oynayamamam cezasını dolduracak. Sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçında yedekte bulunan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in ise Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’de olması bekleniyor.

Yeni Malatya Gazetesi