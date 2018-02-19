Sadık Karabük Maçında Oynamayacak
Süper Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor’da dördüncü sarı kartını gören defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, ligin 23.haftasında Malatya’da Kardermir Karabükspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.
Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ikinci yarısında sakat ve cezalı futbolcuların üst üste gelmesi teknik heyeti düşündürüyor. Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü dördüncü sarı kart nedeniyle Bursaspor maçında cezalı duruma düşen Arturo Mina’nın cezası sona ererken, Bursaspor maçında kart gören Sadık Çiftpınar ise cezalı duruma düştü.
Ligin 18.haftasında hafif sakatlığı bulunan Michael Pereira, Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyememişti. 20.haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören sağ bek İssam Chebake, 3 maçla cezalandırılmıştı. Antalyaspor maçında sarı kart gören Adem Büyük Kasımpaşa maçında forma giyemezken, son antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’te kadrodan çıkarılmıştı. Kasımpaşa maçında dördüncü sarı kartını gören Mina, Bursaspor karşılaşmasında oynayamadı.
Bursaspor maçında dördüncü sarı kartını gören Sadık Çiftpınar, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında oynayamayacak. İssam Chebake ise Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafında verilen 3 maçlık oynayamamam cezasını dolduracak. Sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçında yedekte bulunan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in ise Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11’de olması bekleniyor.
Yeni Malatya Gazetesi
KARABÜK MAÇI GİBİ GARANTİ GÖRDÜĞÜMÜZ MAÇLAR ÇOK TEHLİKELİ MAÇLARDIR.KARABÜK GÜNÜNDE OLDUĞU ZAMAN ÇOK İYİ TOP YAPABİLEN,HIZLI ÇIKIŞLARI OLAN BİR TAKIM.ÇOK DİKKATLİ OLMALI RAKİBİ KÜÇÜMSEMEDEN MUTLAKA ÜÇ PUANI ALMALIYIZ.TEKNİK KADROMUZ BUNU DİKKATE ALACAKTIR.
Karabük maçı çok dikkatli olunması gereken bir maç.Hafife alınırsa ,iyi konsantre olunmaz ise döküntü yaşanabilir.Biran evvel alt sıralarla puan farkını açıp rahat konumda olmalıyız.Rahat olmakla birlikte genç arkadaşlara da fırsat verilmeli.
Bursa maçından çok çok zor geçecek bir maç bence. Kaybedecek birşeyleri olmadığı için ya hep ya hiç deyip saldıracaklar.
seneyi düşünecek zamanımız yok henüz tehlike geçmiş değil Akhisar. Antalya. Gençlerbirliği gelip bizi yakaladılar . işimiz zor fikstür da zor maçlar kaldı takım güven vermiyor. defans yapıp gol yemiyoruz gol da atamıyoruz.buna rağmen Antalya da 3 yedik.
Cezalı olunacak en isabetli maç umarım Karabük maçında ah Sadık olsaydı demeyiz.
Karabükte çarşamba günü yönetim istifa edecek buraya parasız gelecekler ve futbolcular oynamak istemeyecek üzücü bir durum ama bunu fırsata cevirmemiz lazım en az 3 golle macı alıp averajımızıda düzelterek alttan uzaklasma macı cok dikkatli olmalıyız.
boutaib iyi oyuncu ancak yanında biri olmalı yalnız kalıyor. gilberto iyiymiş yalnız fizik gücü vs düşük. daha 2 3 haftası var ama lig bitiyor aq. seneye kalacak mı belli değil. seneye orta sahaya kaliteli 2 adam lazım. o zaman birşeyler değişebilir
Usta önce ligde kalalımda gelecek seneyi düşünürüz.
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