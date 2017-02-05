Sadık Takımdan Ayrı Çalışıyor
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Antalya’da devam eden mini kamp çalışmalarında güç depoluyor.
Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında sakatlandıktan takımdan ayrı kalan Çiftpınar, Antalya’da mini kampta takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.
Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren genç oyuncu, takımdan ayrı salonda çalışarak, güç depoluyor. Takımın fizyoterapistinin nezaretinde çalışmalarını sürdüren Çiftpınar’ın Denizlispor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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