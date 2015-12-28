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Malatya Haber -

Sadık YMS’den Ayrılıyor mu?

Sadık YMS’den Ayrılıyor mu?
  • 28.12.2015
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Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, genç defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın takımdan ayrılıp, ayrılmayacağı konusunda son noktayı koydu.

Tecrübeli teknik adam, kısıtlı bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, “Önce bir transfer yapmanız gerekiyor. Bizim burada kadromuz çok kısıtlı. 18 tane arkadaşımız var. Önce takviyelerimizi yapalım ondan sonra düşüneceğiz” dedi.

Süper Lig ekibi Bursaspor’un genç defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri de değerlendiren Buz, “Sadık’ın performansı gerçekten üst düzeyde. Şuanda bizim takımımızda yalnızca Sadık değil, birkaç futbolcumuzu mercek altına alıyorlar. O da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Demek ki futbolcularımız değerleniyor. İyi oynadıkça ön plana çıkacaklar. Planlarımız doğrultusunda Sadık bizim için önemli bir futbolcu. Sadık’ın kalmasını tabi ki istiyorum” dedi.

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