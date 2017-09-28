Şafak Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

Şafakta baskın olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 15’i hakkında tutuklama kararı verildi

Malatya’da uyuşturucuyu il dışından getiren ve bunu sokakta satan torbacılar ile uyuşturucuyu İstanbul’da temin edenlere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Eylül Pzaartesi günü sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak Malatya ve İstanbul’da 26 ayrı adrese 155 personelden oluşan 35 ekip ile operasyon düzenlemişti.

Uyuşturucuyu temin edenlere ve uyuşturucuyu sokakta ‘Torbacı’ olarak nitelendiren satanlara karşı gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verirken, baskın yapılan evlerin çevresinde polis drone kullanmıştı.

Operasyonda Malatya’da 15, İstanbul’da ise 4 şüpheli olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, baskınlarda yarım kilo esrar maddesi, uyuşturucu hap ile birlikte, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik Şubesindeki sorguda 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kalırken, 15 şüpheli Malatya Adliyesi’ne çıkartıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Malatya Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda adreslerinde bulunmayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor.

Operasyon kapsamında 2 aylık sürede toplamda 37 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 17’si tutuklandı. 2 aylık çalışmada şüphelilerden 11 kilo toz esrar maddesi, 61 gram kubar esrar maddesi, bin 1491 adet ectasy hap ele geçirildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nin gerçekleştirdiği ve bahçe içerisinde toprağa gömülü olarak 9 kilo 750 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 şüpheli de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma” suçlamasıyla gönderildiği adli makamlarca tutuklandı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com