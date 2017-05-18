Saftirik Geri Geliyor

Anne, babası ve iki erkek kardeşiyle birlikte büyükannelerinin 90. doğum günü kutlamasına katılmak için yollara düşen Greg’in aklında başka planlar vardır. Indianapolis’te düzenlenecek oyun fuarına katılmak isteyen Greg ve kardeşleri bu yolculuğu sabote edecek, Heffley ailesinin fertleri unutamayacakları olaylar yaşayacaktır.

Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Komedi

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : David Bowers

Oyuncular : Alicia Silverstone , Tom Everett Scott , Chris Coppola , Jason Drucker , Courtney Lauren Cummings

Senaryo : David Bowers , Adam Sztykiel

Yapımcı : –

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