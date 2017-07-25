Sağlam Eski Takımından 2 Futbolcuyu İstiyor

Süper Lig’de ilk sezonunu geçirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarına yoğun mesai harcanıyor. Topuk Yaylası kampında kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’un formasını giyen Tomas Necid ve Deniz Yılmaz’ı istediği öğrenildi.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala ikinci etap kamp çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları kapsamında yoğun bir mesai harcanıyor. Santrafor, sol bek ve stoper için arayış içerisinde olan sarı siyahlılar, ileri uç için Bursaspor’un golcüleri Deniz Yılmaz ve Tomas Necid’i transfer etmek istiyor.

İlk olarak Deniz Yılmaz transfer için harekete geçen Malatya ekibinin, Tomas Necid’i de kadrosuna katmak istediği ve Bursaspor yönetimi ile masaya oturulduğu belirtildi. Yeşil beyazlı takımda kadro dışı bırakıldıktan sonra takımın yeni hocası Le Guen tarafından affedilen Deniz Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 19 karşılaşmada 4 kez gol atma başarısını gösterdi.

Bursaspor’un diğer forveti Tomas Necid ise geçtiğimiz sezon Legia Warszawa’da kiralık olarak forma giymiş ve 20 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Sarı siyahlılar, Deniz Yılmaz ve Çek futbolcu Tomas Necid’in transfer için çalışmalarını sürdürürken, yurt dışından da arayışların devam ettiği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi