Sağlar’ın Suikast İddiası



8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ifade veren TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Üyesi Fikri Sağlar, 1988’de Kartal Demirağ’ın suikastıyla ilgili TBMM’de oluşturulan bir komisyonun araştırma yaptığını, ancak araştırmanın rütbeli insanların tehdidi ile durdurulduğunu iddia etti.



Sağlar, dün tanık sıfatıyla ifadesine başvuran Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin’e konuştuktan sonra şunları söyledi:

“Bir cumhurbaşkanı 9 günlük bir seyahatten dönüyor, sağlık sorunları olduğu biliniyor. Buna karşın ölüm gününde Köşk’te önlem alınmıyor. Bu kuşku çekici. İfadem sırasında benim daha önce Bülent Şemiler ve Kemal Horzum’la ilgili kurulmuş olan bir komisyonda Şemiler’in arkadaşlarının Özal’ın 1988’deki suikastı ile ilgili vermiş oldukları bilgileri aktardım. Daha çok üzerinde durduğum 88’deki suikast ve sonrasında Özal’ın çizdiği çizgidir.



– Ölümünden önce 1988’de Kartal Demirağ tarafından gerçekleştirilen bir suikast var. Bu suikastın arkasındaki isimlerin ortaya çıkartılması için Meclis bir araştırma komisyonu kuruyor, komisyondakiler belirli bir takım bilgilere, ciddi iddialara ulaşıyorlar. Ancak TBMM tatilde olduğu için komisyonun çalışmaları, rapor görüşülmüyor. Bu araştırma birtakım rütbelilerin araştırmayı yapan insanları tehdit etmesi yüzünden durmuştur.”



Sağlar, “Suikastten sonra Özal ile gerçekleştirdiğiniz görüşmede neler konuşuldu” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

– “Görüştüğümde, kendisinin eline dikiş atılıyordu. Yanımda Erdal İnönü de vardı. Ahmet Özal bana bunun bir organize suç örgütünün işi olduğu düşüncesini sıcağı sıcağına söylemişti. Bana ‘Sen gençsin bu işlere karışma’ demişti.”



Sağlar, başka soru üzerine de, “O komisyonda kimlerin olduğu belli. Sayın savcı da zannediyorum bu isimleri biliyor. O komisyonun mutlaka bilgisi, tuttukları kendi evrakı vardır” dedi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

