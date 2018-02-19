Sağlık Bakanlığı’ndan EYMS’ye Teşekkür
Sağlık Bakanlığı, Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 22.haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynadığı karşılaşmaya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun’ pankartıyla çıkarak, önemli bir mesaja katkıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Evkur Yeni Malatyaspor’un desteğine, “Evkur Yeni Malatyaspor’a ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ kampanyamıza sahada gösterdikleri destek için teşekkürler” mesajıyla karşılık verdi.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
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nasıl doldurak doğu alt D-E-F-G hepsi cezalı….
Takima.sahip.cikalim.stadi.her.maca.dolduralim