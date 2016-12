“Sağlık, Esenlik, Barış ve Kardeşlik Getirsin”

Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınlayan Bakan Tüfenkci ile il yöneticileri ve kuruluş temsilcileri, 2016’yı değerlendirirken, 2017 yılına ilişkin iyi dilek ve beklentilerini dile getirdiler..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han yeni yıl dolayısıyla birer mesaj yayınladılar.

“2017’NİN 2016’DAN ÇOK DAHA İYİ BİR YIL OLACAĞINA EMİNİM”

Gümrük ve Ticaret Bakanı, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya açısından 2016 zor bir yıl oldu. Yanı başımızda Suriye’de yaşanan iç savaş ve yarattığı huzursuzluklara, ihanet şebekelerinin ve terör örgütlerinin ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlara hepimiz şahit olduk.

15 Temmuz’da hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimine karşı millet olarak tek yürek olduk ve tüm dünyaya sivil direnişin nasıl olması gerektiğini gösterdik. O gece ve sonrasında vekalet savaşlarının maşaları olan bu hainler, hepsi birleşse de ne Türk milletini ne de devletimizi dize getiremeyeceklerini anlamışlardır.

İstikrarımızı hedef alarak insanımızın canına, malına, ticaretine kast edenlere en büyük cevabı polisimize, insanımıza, ekonomimize ve vatanımıza sahip çıkarak verdik ve vereceğiz. Terör örgütlerinin yaşatmaya çalıştığı darbe girişimleri, terör saldırıları, ekonomik darbe girişimleri devletimizin ve milletimizin kucaklaşmasıyla başarılı olmamıştır.

Darbe girişiminin ardından ekonomik hayat sekteye uğramadan devam etmiştir. Bütün gece darbecilerle mücadele eden vatandaşlarımız sabah dükkanlarının, üretimlerinin, fabrikalarının başına geçerek demokrasisine, hukukuna ve ekonomisine sahip çıkmış, şanlı bir direniş göstermişlerdir. Bunun için 2016 çok manidar bir yıl olmuştur.

2017’nin 2016’dan çok daha iyi bir yıl olacağına eminim. 2016 yılında Bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. Şirket kuruluşlarının basitleştirilmesinden, karekod ile çeke itibar kazandırılmasına, iflas ertelemenin zorlaştırılmasından, sebze ve meyvede künye uygulamasına, e ticaretten, kobilerimize ve küçük esnafımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz kredi, destek ve teşvik paketlerine kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik.

Tüm bu çalışmalarımızın olumlu yansımalarını 2017’de göreceğiz. 2017 reel sektörün canlandırılması, ihracatın ve üretimin artırılması, yeni pazarlara açılım konusunda farklı bir yıl olacak. Küçük esnafımızı ezici rekabetten koruma adına kredi desteklerimiz artarak devam edecek. Bu noktada esnafımızın şiddetle beklediği işsizlik fonundan tutun da sicil affına kadar birtakım düzenlemeleri kısa zamanda hayata geçireceğiz.

Suriye’de ateşkesin hayata geçmesi ve kalıcı hale gelmesiyle yaşadığımız coğrafyada oluşacak huzur iklimi, ekonomik ilişkilerimizi de olumlu etkileyecektir. Rusya ile iyi ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin vermeyecek, 2017’de ticari hacmimizi daha da artıracağız. Gümrük Birliği’nin güncellemesiyle AB’nin üçüncü ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye de yer alacak. Türk yatırımcılarımıza bu sayede yeni alanlar açılacak.

2017’de ülkemizin yüzde 4.4 seviyesinin üstünde büyüme sağlayacağına inanıyorum. Teşvikte çok ciddi tedbirler aldık, yatırımlarımızı 2017 için yüzde 30 artırdık, ihracata güçlü destekler verdik. Hükümet programında 2017’de 153.3 milyar dolar seviyesinde olan ihracat hedefimizin yeniden 155 milyar dolar olacağını düşünüyorum. Ekim ve Kasım’da yakaladığımız ivme de bunu doğruluyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesiyle de ülkemiz siyasi çalkantılardan uzak, siyasi bir istikrara kavuşacaktır. Bu sistemle Türkiye dev hamleleri bir bir hayata geçirecek, ekonomide ve siyasette daha güçlü olarak yoluna devam edecektir.

Bu düşüncelerle, 2017’nin ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini, birlikte daha güçlü adımlarla 2023 hedeflerimize doğru önemli icraatların tarihe düşüldüğü bir yıl olmasını dilerim.”

“2016 KARA BİR YIL OLARAK HATIRLANACAK..”

Malatya Valisi Mustafa Toprak, yeni yıl mesajında, “15 Temmuz ihanet kalkışmasıyla lekelenen ve bu Vatanın öz evlatları tarafından kara bir yıl olarak hatırlanacak olan 2016 göstermiştir ki gönül ve elbirliği içerisinde oldukça Türk Milleti alt edilemeyecek, değil okyanus ötesinden, kökü nereden beslenirse beslensin hiçbir hıyanet şebekesi bu topraklarda asla amacına ulaşamayacaktır.”dedi.

Toprak’ın mesajı şöyle:

“Saygıdeğer Malatyalılar,

Her yeni yıl başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, sağlıklı ve müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.

Karşılamakta olduğumuz yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı ve birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, başta cennet ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir.

Muhterem Halkımız,

Malumlarınız olduğu üzere kurulduğundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz küresel şer odakları tarafından zayıf düşürülmek, çökertilmek ve yıkılmak istenmiş, içimizde çöreklenen hıyanet şebekeleri de bu karanlık odaklara hizmet ederek ekmeğini yiyip suyunu içtikleri Kutlu Vatanımıza ihanet etmekten çekinmemiştir.

Sahnelenmek istenen son örneğine 15 Temmuz 2016 akşamında şahit olduğumuz işgal senaryosu karşısında Alevi – Sünni, Türk – Kürt, Kadın – Erkek, Genç – Yaşlı demeden Vatanının, Bayrağının, Devletinin ve Milli İradesinin yanında yer alan Aziz Vatandaşlarımız hainlerin saldırılarına bedenleriyle, imanlarıyla mukavemet göstermiş, Devlet Büyüklerimizin sistematik sevk ve idaresi doğrultusunda fedakârca mesai yapan kamu görevlilerimizin ve güvenlik güçlerimizin çalışmalarıyla ihanet kalkışması bertaraf edilmiştir.

15 Temmuz ihanet kalkışmasıyla lekelenen ve bu Vatanın öz evlatları tarafından kara bir yıl olarak hatırlanacak olan 2016 göstermiştir ki gönül ve elbirliği içerisinde oldukça Türk Milleti alt edilemeyecek, değil okyanus ötesinden, kökü nereden beslenirse beslensin hiçbir hıyanet şebekesi bu topraklarda asla amacına ulaşamayacaktır.

1071’de temelini attığımız, 1453’te binasını çattığımız ve 1923’te tapusunu aldığımız Anadolu ebedi Türk Yurdu olarak tescillenmiştir. Şüphemiz yoktur ki gücüne güç katarak büyüyen Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 2023, 2053 ve 2071 tarihlerinde bu tescili perçinleyecek, Eski Dünya’nın merkezi olan bu topraklarda ay yıldızlı Al Bayrağımız kıyamete kadar bağımsızlığımızın simgesi olarak dalgalanacaktır.

İnanıyorum ki yeni yılda bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Yüce Milletimizin hedeflerine ulaşması, mazlum milletlerin yegâne umudu olan Devletimizin gücüne güç katması ve bekası doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde her zaman olduğundan daha fazla kenetlenecek, bu istikamette emin adımlarla yürümeye devam edecektir.

Bu vesileyle; 2017’nin hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Malatya halkına, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, Aziz Türk Milleti’ne ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım.”

AĞBABA’DAN YENİ YIL MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’nin 2016 yılını kayıplarla, acıyla, gözyaşıyla hatırlanacağını belirterek, 2017 yılının barış, dostluk, demokrasi ve özgürlükler yılı olmasını diledi.

Ağbaba, “15 Temmuz darbe girişiminde 246 vatandaşımızın ,15 temmuz öncesi ve sonrasında Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan katliamlarda yüzlerce askerimiz, polisimiz ve sivil yurttaşımızın şehit düşmesi 2016 yılını acı ve gözyaşı ile hatırlamamıza sebep olacak.”dedi.

Veli Ağbaba, 2016 yılının ayrıca,AKP’nin Türkiye’yi tek adamcı anlayışa teslim etmek için verdiği mücadele ile anılacağını belirterek “AKP’liler, terör, ekonomik kriz, işsizlik, sınırlarımızda yaşanan gelişmeleri bir tarafa bırakıp, kurucu meclisin saraydan alıp millete verdiği yetkiyi, milletten alıp saraya vermek için canla başla çalıştı.2017 yılında da bu uğurda çaba gösterecekleri ortada.Ancak, Cumhuriyet kazanımlarının bir kişinin emellerine kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

2017’yi güzel ve aydınlık yarınlara duydukları özlemle karşıladıklarını ifade eden Ağbaba, “Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosfer, arka arkaya meydana gelen katliamlar, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürüklese de umudumuzu yitirmeden 2017 yılında özlemini duyduğumuz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

Ağbaba, “2017 yılının, açlık, yoksulluk ve işsizliğin son bulduğu, kadına yönelik şiddetin olmadığı, gençlerin gelecek kaygısıyla yaşamadığı, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı,esnafın evine ekmek götürebildiği,barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir yıl olması temennisiyle tüm Türkiye’nin ve Malatyalı hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum.”dileğinde bulundu.

“İNSANLIĞA HAYIRLAR GETİRSİN..”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2016 yılının Ülkemiz ve Malatya için çok yoğun geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılla birlikte; yine umutlarımızı, heyecanlarımızı, hizmet etme derdimizi muhafaza ederek, halkımız için çalışmaya devam ediyoruz.

2016 yılı ülkemiz, bölgemiz ve dünya için çok zor bir yıl oldu. 15 Temmuz gecesi milletimizin istikbaline kasteden FETÖ, alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Kardeşi kardeşe kırdırmak ve bu cennet vatanı işgal ettirmek arzusunda olan bu hain girişim, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği; milletimizin kararlı, cesur ve serdengeçti bir mücadelesiyle yerle bir edilmiştir.

Yüzlerce evladımızın, kardeşimizin şehit edildiği, binlercesinin de gazi olduğu bu menfur teşebbüs karşısında aziz milletimizin ortaya koymuş olduğu kahramanlık; her şeyden önce, omuzlarımıza milletimize ve ülkemize daha fazla hizmet etme sorumluluğunu yüklemiştir.

Kaynağı aynı, adları FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi farklı olan kuklalar tarafından artırılan saldırılar; hamd olsun milletimizi daha çok kenetlemiştir. Hainlerin emelleri, milletimizin Milli Mücadele ruhuyla vermiş olduğu destansı mücadele ile kursaklarında kalmıştır.

Hepimizin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki, bu tür saldırıların üstesinden ancak ve ancak; bir ve beraber olarak, el-ele, omuz-omuza, gönül-gönüle vererek, ayrı-gayrılığa düşmeyerek, farklılıklarımızı zenginlik görerek gelebiliriz.

Bunca hainliğe ve alçaklığa rağmen bir yandan FETÖ ile amansız bir mücadele verirken, diğer taraftan da hizmet ve yatırımlarımıza hız verdik. 2016 yılında, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Kültür ve Sanat Adamızı, Yaşam ve Spor Merkezimizi, Nikâh Sarayımızı, Kernek Külliyemizi, Kernek Meydan ve Şelâlemizi, Turgut Özal Tabiat Parkımızı, Hürriyet Parkımızı ve çok önemli bulvarlarımızı, bisiklet yollarımızı hizmete aldık. Binlerce km yol, yüzlerce sosyal ve kültürel etkinlik yaparak güveninize lâyık olmaya çalıştık.

Her şeyin en güzelini hak eden aziz milletimize daha fazla hizmet etmek için gece gündüz, yaz kış demeden çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Büyükşehir Belediyesi olarak biz; 15 Temmuz’daki duruşumuzu, mücadelemizi sürdürerek bu alçaklara karşı cesur ve kararlı tavrımızı sürdüreceğiz. Milli Mücadele ruhuyla tarih yazan milletimiz için son nefesimize kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret; gazilerimize de acil şifalar ve sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum.

2017 yılının başta hemşehrilerimiz, milletimiz ve memleketimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.”

“ACILARIN TEKRARLANMAMASI DİLEĞİYLE..”

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ın yılbaşı mesajı da şöyle:

“41 yılı geride bırakan ve 2017’de 42’inci yılına girecek olan İnönü Üniversitesi akademik, idari ve öğrenci sayısı bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Bilim, sağlık, sanat, kültür ve spor alanında önemli gelişmeler kaydeden üniversitemiz birçok alanda bölgesinde, ülkesinde ve dünyada tanınır hale gelmiştir.

Niceliksel gelişiminin yanında niteliksel gelişimini de daha üst seviyelere ulaştırması bakımından İnönü Üniversitesi eğitim-öğretim, Ar-Ge, bilim, teknoloji, sağlık, sanat, kültür ve spor alanında kalite ve sürdürülebilirliğe önem vermeyi hedeflemektedir.

İlimiz, bölgemiz ve ülkemizin önemli bir kurumu olan üniversitemiz, içerisinde istikrar ve huzurun sağlandığı, toplumuyla barışık, içine kapanık olmayan, ulusal ve uluslararası nitelikte projelerin sunulduğu, ülkesine ve milletine değer katan ve gelecek vadeden nesillerin bilimin ışığında yetiştirilmesini gaye edinmiştir.

Bugünün ve geleceğin en önemli sermayesi şüphesiz bilgi ve teknolojidir. Bu iki değerin besin kaynağı olan araştırma ve geliştirmenin yeri ise üniversitelerdir. Bu sermayenin güçlendirilmesi noktasında üniversite olarak eğitim, bilim, Ar-Ge, teknoloji gibi unsurların altını dolduracak kültürün oluşturulmasına çaba göstermekteyiz.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark öncülüğünde sanayi ve bilimi buluşturarak ortak iş yapma kültürünün oluşturulması ile üniversite-sanayi işbirliği, sanatsal, sosyal ve kültürel aktivitelerin şehirle buluşturulması ile üniversite-şehir kaynaşması, Turgut Özal Tıp Merkezinin ulusal ve uluslararası başarılarının farklı alanlarda da üst noktalara taşınması ile hem üniversitenin sağlık alanındaki başarısına hem de şehrin sağlık turizmine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Önümüzdeki süreçte ülkemizin ilk on, dünyanın ise ilk beş yüz üniversitesi arasına koymayı hedeflediğimiz İnönü Üniversitesi, sadece Karaciğer Naklinde değil, aynı zamanda başarıyla yapılan göz kornea, kemik iliği, böbrek, pankreas, ince barsak nakli gibi daha birçok organ nakli ile “Organ Nakilleri Merkezi” statüsüne kavuşturmaya gayret ettiğimiz Turgut Özal Tıp Merkezi ile ilgili çalışmalarımız büyük bir azimle sürmektedir.

15 Temmuz darbe girişimi sonucunda çok sayıda şehit ve yaralı ile milletimize ağır acılar yaşatan FETÖ/PDY ve PKK başta olmak üzere diğer tüm bölücü terör örgütlerini lanetliyor, Aziz Şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir daha aynı acıların tekrarlanmaması ümidi ile 2017 yılının ülkemize, milletimize ve içerisinde bulunduğumuz coğrafyamıza barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

BAŞKAN GÜRKAN’DAN YENİ YIL MESAJI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve insanlık için barış, huzur ve mutluluk yılı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, “2016 yılı her anlamda milletimizin, ülkemizin ve insanlığın unutamayacağı bir yıl olarak hafızalara kazınmıştır. 2016 yılı, verilen şehitlerden dolayı acıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesi ile birlikte milletimizin yeni bir destan yazdığı yıl olmuştur. Millet iradesinin tescillendiği, demokrasinin taçlandığı 2016 yılı, aynı zamanda yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ihanet yılı olarak da tarihe geçmiştir. Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen, her türlü olumsuzluğun üstesinde gelen Türkiye Cumhuriyeti, geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Terör örgütlerinin hedefinde olan ülkemiz, milletimizin birlik ve beraberliği, sarsılmaz inancı ile terör örgütlerinin karşısında durarak geçit vermemiştir. Dünya dengelerinin şekillendiği günümüzde, Türkiye seyreden bir ülke konumundan çıkıp, dengeleri değiştiren ve şekillendiren ülkeler arasında yerini almıştır. 2016 yılı Battalgazi ilçemiz açısından da önemli hizmetlerin yapıldığı bir yıl olmuştur. Battalgazi Belediyesi tarafından vizyon projeler hayata geçirilerek, Battalgazi ilçesini mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Temennimiz, 2017 yılının hem ülkemiz, hem milletimiz, hem de insanlık için tüm güzelliklerin yaşandığı yıl olsun” ifadelerine yer verdi.

“MİLLETİMİZ 2016’DA DESTAN YAZDI..”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, yaptığı açıklamada 2017 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. 2016 yılında kaliteli, verimli ve farklılık oluşturan hizmetleri halkla buluşturduklarını ifade eden Polat, yeni yılda da millete hizmet yolunda kaliteden ödün vermeden aynı çalışma aşkıyla nitelikli hizmetlerde bulunacaklarını belirtti.

2016 Yılında Türkiye ve Dünyayı yakından ilgilendiren “15 Temmuz Darbe Teşebbüsü” ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Polat, “2016 yılında uzun yıllar unutulmayacak bir Millet Destanı yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin bağımsızlığına, özgürlüğüne pranga vurmak isteyen, ülkemizi iç savaşa götürmek için alçakça saldırılar gerçekleştirildi. Vatan hainlerinin planlarını aziz milletimiz insanlık tarihine damga vuracak şekilde alt üst etti. Milletimiz yok edilmeye, parçalamaya, sokaklar kan gölüne çevrilmeye, iç savaş çıkarılmaya kalkışıldı. Sokaklarda insanlarımız kurşun yağmuruna tutuldu. Cumhurbaşkanımızı Başkomutanımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu darbe girişimine kalkışan vatan hainlerini, darbe planlarını yapanları ve destekleyenleri lanetliyorum” dedi.

Malatyalı ve Yeşilyurtlu hemşerilerinin yeni yılını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 30 Mart 2014 tarihinden bugüne görev süresi boyunca ilçenin çehresini değiştirecek, farkındalık oluşturacak, yaşam düzeyi yüksek bir Yeşilyurt için önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak geleceğe bakış açımızı oluştururken, Yeşilyurt ilçesinin doğal dokusunu ve güzelliklerini korumayı ve yapılacak çalışmalarla herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak için sergilediğimiz gayretli çalışmalarımızı yeni yılda da artırarak devam ettireceğiz. 30 Mart 2017’da hizmet yılımızın üçüncü yılını tamamlamış olacağız. Alanında uzman genç ve dinamik bir kadro ile ilçemizin çehresini değiştirecek projelerin yanı sıra sanatsal ve kültürel yapısını güçlendirecek çok ciddi hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturduk. 2017 yılı için uygulamayı planladığımız projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak en alt kademeden en üst kademeye kadar güler yüzlü, mütevazi ve hızlı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını yineleyen Polat, “2017 yılında da aynı hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak geleceğe bakış açımızı oluştururken, Yeşilyurt ilçesinin doğal dokusunu ve güzelliklerini korumayı ve yapılacak çalışmalarla herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak için sergilediğimiz gayretli çalışmalarımızı yeni yılda da artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Tüm çalışmalar için her zaman dua ve desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekleyen Polat, “Vatandaşlarımızın bize verdiği desteği ve güveni karşılıksız bırakmadık, hemşerilerimizin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Bugüne kadar gece-gündüz demeden mesai mefhumu tanımadan hafta sonları dahil olmak üzere her an milletimizin hizmetindeyiz. Çalışmalarımızı yaparken dua ve desteğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bugüne kadar hemşerilerimizle çok güzel bir iletişim ve diyalog ortamı kurduk. 2017 yılında yapacağımız hizmetlerle bu güvene layık olmaya çalışacağız. Yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Bu vesileyle 2017 yılının gerek belediyemiz, gerekse Yeşilyurt adına önemli yatırımların gerçekleştirildiği bir yıl olmasını diliyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Polat, “Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz, ümit ettiğimiz geleceğimize sahip olmak için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler, aynı ilçede yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuz birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmaktır. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılda Ülkemiz etrafında seyreden büyük çatışmaların, oyunların ve mağduriyetlerin son bulmasını diliyorum. Başta Yeşilyurtlu hemşerilerim olmak üzere Malatya’mız, Bölgemiz, Ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, barış, huzur ve mutluluk dolu bir yeni yıl ve yıllar geçirmemizi Cenabı Allah’tan diliyorum” dedi.

BARO BAŞKANININ MESAJI..

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, yayınladığı yılbaşı mesajında şöyle dedi:

“Sevinçlerinden çok üzüntü ve kederlerini birlikte paylaştığımız 2016 yılını geride bırakarak yeni bir yıla yine hep birlikte merhaba diyoruz. Yaşamın olduğu yerde umut hep vardır. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumak ve güçlendirmektir. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan meslektaş ve vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temenni ediyorum.

2017 yılı öyle bir yıl olsun ki 2016 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. Yeni yılın; sağlık, huzur, mutluluk dolu; barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyorum. Malatya Barosu olarak; yeni yılda da adaletin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu duygularla başta kıymetli meslektaşlarımın ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

