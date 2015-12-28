Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Malatya Valisi Süleyman Kamçı, kentteki sağlık kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Kamçı ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İl Müdürü Dr. Nail Umay’dan bilgiler aldı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Hilmi Ataseven ile müdür yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Vali Kamçı, sağlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Kamçı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nde göreve bu yıl başlayan Doç. Dr. Hilmi Ataseven’e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Genel Sekreter Ataseven de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Genel Sekreter Ataseven ve Hizmet Birimleri Başkanları tarafından Vali Kamçı’ ya birliğin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Genel Sekreter Ataseven ile birlikte İl Sağlık Müdürü Umay, eski Devlet Hastanesi arazisi ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Son olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Kamçı, müdürlük binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, kurum olarak halk sağlığını korumak amacıyla risk oluşturan faktörlerle mücadele ettiklerini belirterek birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüttüklerini söyledi. Gerekli düzenlemeleri yaparak etkili ve kolay bir şekilde sağlık hizmetlerini sunduklarını belirten Şener, bunun yanı sıra Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeli Misafirler içinde sağlık hizmeti verdiklerini dile getirdi. Şener, MABEK Tesislerinde dönüşümlü olarak hizmet veren dahiliye, çocuk ve diş hekimlerinin yer aldığını belirtti.