Sağlık Müdürlüğü’ne Ziyaret

Malatya Sağlık Müdürü Nail Umay’ı, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Partinin Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ve İl Başkan Yardımcısı Hakan Kahtalı ziyaret etti.

“SAĞLIK TURİZMİN BAŞKENTİ OLACAK”



Milletvekili Öznur Çalık ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Bizim hedefimiz büyüktür. 2023 hedefini koyarken Malatya için ne düşünüyorsunuz dendiğinde Malatya’nın Sağlık Turizmi’nin başkenti olmasını istiyoruz dedik. Geçen dönemde sağlık komisyonu üyesiydim ve arkadaşlarla birlikte önemli çalışmalar yaptık. Yeni hastanemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacaktır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden bu konuda destek sözünü aldık. 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere Akçadağ, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Arapgir’de hastanelerimiz devam ediyor. Biz genel yönetim olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizler beyaz önlüklüler olarak, Hacı Bayram Zengin müdürümüzün yükselttiği bayrağı daha yükseklere çıkaracağına inanıyoruz. Elbirliği ile Malatya’mızı sağlık turizminin başkenti yapacağız” dedi.



“BU YIL BAŞLAMASI PLANLANIYOR”



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Nail Umay ise konuşmasında “Bayrağı devir aldıktan sonra Malatya’mızın büyükşehir olacak olması nedeniyle yeni Devlet Hastanesi’nin bir an önce hizmete geçmesi ve Malatya’nın sağlık merkezi olması için elimizden geleni yapacağız. 640 yataklı Devlet Hastanesi, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 600 ünite ve 5 yataklı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi planlaması tamamlandı. Ana inşaat 2013 Nisan ayında tamamlanacaktır. Diğer birimlerin inşaatına bu yıl başlanması planlanıyor. 2013 yılı sonuna kalmadan ana inşaat tamamlanmış olacak ve hizmete sunulacaktır.” diye konuştu.



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