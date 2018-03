‘Sağlıkta 12’nciyiz..’

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya’nın Yeşilyurt ilçe danışma toplantısını yaptı.

İlçe teşkilat birasında gerçekleştirilen Yeşilyurt ilçe danışma toplantısına, AKP Malatya milletvekili Öznur Çalık, İl Başkanı Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, Bostanbaşı Belediye Başkanı Hasan Aydoğan, Yakınca Belediye Başkanı Veysel Katırcı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Fikret Çolak, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetimi ve belde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mustafa Şahin, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda emeği geçen herkese teşekkür ederek, ” 2011 seçimleriyle bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece başarımız sürecektir. Teşkilatlarımızla, seçilmişlerimizin arasındaki o diyalog sağlandığı sürece Allahın izniyle inşallah önümüzdeki 2011 seçimlerinde hiç kimseye minnet etmeden muhanete muhtaç olmadan kendi oylarımızla mecliste 367 rakamını aşacak, çoğunluğu desteği bu yüce

halkımızın bize sağlayacağı ümidindeyim” dedi.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Türkiye çok önemli bir dönüm noktasından geçtiğini, çok önemli bir kırılma noktası yaşandığına dikkat çekip, “Sizler yüzümüzü ak çıkardınız. Başta Yeşilyurt olmak üzere tüm Malatya ilçeleri ve beldeleri ile birlikte Türkiye’de almış olduğumuz ortalamanın çok üzerine çıkarak yüzde 75.4 gibi bir orana ulaşarak gerçekten demokrasiye olan inancımızı tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya da göstermiş olduk. Referandumda alınan sonuçlar, bizim zaferimiz değildi. Bu milletin zaferiydi, bu demokrasinin zaferiydi. Torunlarımızın, çocuklarına yarar sağlayacak bir anaysa değişikliğinin zaferiydi. Artık darbelerin olmaması için yargının tam bağımsız olması için haklının haklı çıkabileceği üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün artık gerçekten ayaklarının yere basarak devam ettirebilmesi için bu anayasa değişikliğine ihtiyacımız vardı ve sizlerin destekleriyle yüzümüzün akıyla buradan hep birlikte güçlüce birlik ve beraberlik içerisinde çıktık. Ben bu vesile ile emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum sizin gelininiz olarak.”ifadelerini kullandı.

“Türkiye gerçekten büyüyor ve bu büyümeyi haklı zaferi sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Biz bunları anlatırken neyle yaptık bunları eğitimimizle yaptık eğitimdeki değişimle yaptık. Şuan eğitim oranlarımız tavan yapmış vaziyette. Malatya genelinde yüzde 100 eğitim ve okullaşma oranı sağlamış vaziyetteyiz. Eğitimde yüzde 100 Avrupa standartlarının üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Sağlığa dönüp baktığımızda Türkiye genelinde inanılmaz değişim dönüşümler yaptık”diyen Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Malatya şu anda Türkiyedeki sağlık konusunda 81 il içerisinde 12. sırada kalitesiyle, verdiği hizmetiyle üniversitesiyle, sağlık bakanlığıyla, özel hastanelerdeki personeliyle Türkiye’nin en iyi 12. ili ve bu hizmeti yaparken Yeşilyurt devlet hastanesinin çok önemli katkısı var. Ben Yeşilyurt devlet hastanesinin doktor eksiklerini her an ve her daim takipçisi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçen geldiğimde Yeşilyurt devlet hastanesini ziyaret ettim. Bütün uzman hekimlerimiz ve çalışanlarımızla gerçekten takdire değer bir hastane profili çizdi. Acilde pratisyen hekime ihtiyacımız vardı

Malatya’ya 26 tane pratisyen hekim gönderdik bunların iki tanesi de Yeşilyurt’a geldi.”