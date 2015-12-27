Sağlıkta Devrim Gibi Karar

Sağlık Bakanlığı, acil servislerin yapısını değiştirdi.

Acil servislerin seviyelendirilmesi çalışmasında sona yaklaşan Sağlık Bakanlığı, sistemin kilit noktasına 112 Komuta Kontrol Merkezleri’ni yerleştirdi. Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koç, acil hastaların hastane hastane dolaşarak mağdur olmaması için mutlaka 112’yi araması gerektiğini bildirdi.

3 SEVİYEYE AYRILDILAR

Orhan Koç, yeni sistemde acillerin üç seviyeye ayrılacağını belirterek birinci seviye acillerde, pratisyen hekimler tarafından 24 saat hizmet verileceğini kaydetti. Koç, uzman hekim desteğinin ise gerektiğinde evden gelerek hastaya müdahale şeklinde sağlanacağını aktardı. İkinci seviye acillerde, pratisyen hekim dışında cerrahi ve dahili branşlarda 24 saat uzman hekimlerin bulunacağını ifade eden Koç şunları söyledi: “Üçüncü seviyelerde Genel Cerrahi, Dahiliye, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Ortopedi, Beyin cerrahisi, Kardiyoloji, Nöroloji, Anestezi ve Reanimasyon branşlarından 24 saat uzman düzeyinde acil servis hizmeti verilecek.”

500 KRİTERE GÖRE DEĞERLENDİRME

Seviyelendirmelerin kurulan komisyonlar aracılığı ile belirlenmiş 500 standarda göre yapıldığını vurgulayan Koç, yeni sistemde 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin büyük öneme sahip olduğunu anlattı. Koç, bütün hastanelerin 112’ye entegre olduğuna dikkat çekti.

ÖNCE 112’Yi ARAYIN ÖNCE 112’Yi ARAYIN

Orhan Koç, acil durumlarda öncelikle 112’nin aranması gerektiğinin altını çizdi. Kendilerinin yapılan aramaya göre diğer tüm birimlere bilgi ulaştırdığını kaydeden Koç, yeni sistemdeki işleyişi de şu sözlerle aktardı: “Acil durumlarla olay yerine ulaşan ekipler, hastanın durumunu, alması gereken tedaviyi komuta kontrol merkezine bildiriyor. Merkez, hastanın hangi hastaneden hizmet alacağını belirleyerek gideceği hastaneye yönlendiriyor ve hastaneyi arayarak bilgilendiriyor. İhtiyaç duyulan ekip ve ekipmanlar hazırlanarak hastane hastayı bekliyor.”