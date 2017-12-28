“Saha Çalışması Anlık İzleniyor”

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum ve birimler arasında iletişimin sağlanması, kaynak tasarrufu ve yatırım süreçleri ile saha yönetiminin anlık olarak takip edilmesi amacıyla AR-GE ve İnovasyon odaklı çalışmalar yapılıyor.

Altyapı Çalışmaları anlık olarak izleniyor

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, Belediye kaynakları kullanılarak hizmete sunulan Aykome Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde; altyapı (içme suyu, kanalizasyon, fiberoptik, telefon, doğalgaz ve elektrik) çalışmalarnın sistemsel olarak koordine edilmesi, yönetilmesi ve anlık olarak izlenmesi mümkün hale geliyor.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi ile diğer kurumlar (İlçe Belediyeler, AKSA, MASKİ, FEDAŞ, Türk Telekom, Turkcell) arasındaki iletişim ve koordinasyon da CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden sağlanarak, saha ekipleri tarafından yapılan kazıları anlık olarak izlenebiliyor.

Ruhsat başvuruları sistem üzerinden

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete sunulan Aykome Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde ruhsat başvuruları ve onayları da artık sistem üzerinden yapılıyor. Sistem üzerinden yapılan başvurular, saha personelleri tarafından kullanılan mobil uygulamalar ile anlık olarak sahada kontrol edilerek geri dönüşler sağlanıyor.

Yaptığı yatırım ve hizmetlerde vatandaş memnuniyetine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Aykome Bilgi Yönetim Sistemi ile hem birimler ve kurumlar arasında etkin iletişim kurulmasının yanı sıra vatandaşların işlerini daha kısa sürede tamamlamalarına imkan sağlıyor.

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