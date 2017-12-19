‘Saha Olayları’ndan PFDK’ya Sevk!

Evkur Yeni Malatyaspor’un kaptanı Sadık Çiftpınar, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Müthiş bir galibiyet oldu” dedi. Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve daha sonra profesyonel olan genç oyuncu, Galatasaray...