‘Saha Olayları’ndan PFDK’ya Sevk!
Evkur Yeni Malatyaspor ile 2-1 yendiği rakibi Galatasaray, Malatya’da oynanan maçtaki ‘saha olayları’ gerekçesiyle, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildiler.
TFF Hukuk Müşavirliği, iki takımla ilgili sevkle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
PFDK’nın, konuyu 21 Aralık Perşembe günkü toplantısında görüşeceği bildirildi.
Yeni Malatya Gazetesi