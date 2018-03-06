“Sahada İyi Performans Göstermek İstiyoruz”
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.
Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere Atiker Konyaspor ile oynadıkları karşılaşma, Fenerbahçe karşılaşması ve takımdaki son durumla alakalı değerlendirmelerde bulundu.
“KALAN 10 HAFTADA MAKSİMUMUM PUANLARI ALMAK İSTİYORUZ”
Ligde 34 puana ulaştıklarını ancak rahatlamadıklarını ifade eden Bulut, “34 puan yaptık, iyi gidiyoruz ama önümüzde alınacak 30 puan daha var. Ligde 10 maç var, maksimumunu almaya çalışacağız. Ondan sonra sezonu nerede tamamlayacağımıza bakacağız” dedi.
Bulut, futbolcuların performanslarından memnun olduklarını kaydederek, şunları söyledi:
“Futbolcularımın gösterdiği gayretten, isteklerinden çok mutluyum. Çünkü gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Yedekte olan, oyuna sonradan giren, ilk 11’de oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Elimizdeki kadro, kadro derinliği ve kalite belli. Biz, kalitemize gücümüze göre oynamaya çalışıyoruz. Maksimumu verim almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu iyi gitti. İnşallah geri kalan 10 maçı da iyi oynayıp elimizdeki olan gücü iyi kullanarak, maksimum puanları almak istiyoruz.”
“ZOR BİR MAÇ OLACAK”
Bulut, bir gazetecinin ‘Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmalar sonrası üç teknik adam ile yollar ayrıldı. Bu haftada Aykut Kocaman diken üzerinde, ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Ben olayım, ekibim olsun, biz onlara pek bakmıyoruz. Biz işimiz neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ben, ekibim ve futbolcularımız işimizi yapmaya çalışıyoruz, böyle de devam edeceğiz. Biz kendi işimize bakıyoruz, işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz” cevabını verdi.
Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu yineleyen Bulut, “Hedefe ulaşmak için garanti olarak 6 puan söyleyebilirim. 6 puan alalım, ondan sonra üzerine koyup, daha sonraki hedefe bakarız” dedi.
Bulut, Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını ifade ederek, “Zor bir maç olacak. Kadıköy’de 3-1 mağlup olmuştuk. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Son maçı kaybetmiş olabilirler, şuan iyi bir gidişat olmayabilir ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Gücü, futbolcu kalitesi belli, o nedenle biz işimizi iyi yapıp, iyi hazırlanıp, sahada iyi bir performans göstermek istiyoruz” diye konuştu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Biz gerçek taraftarlar tribünde olamasak da gönlümüz siz ve topçularla birlikte. Bizleri oraya getirtmeyen zihniyet utansın ne diyeyim. Bir maçta hasılatı toplayacaklarız diye küçük düşünen yönetim diğer maçlarda küsen taraftarı tribüne nasıl çekecek merak ediyorum.
bu maçın bilet fiyatlarını görünce resmen yönetim fırsatçılık yapmış….
fiyat aşağı çekilmezse 5 binden fazla kişi gitmez.
Bilet fiyatları çok fazla lütfen yöneticiler bu konuyla ilgilensin
Maça gelmiyoruz,MALATYASPORUMUZA başarılar dileriz.bir ailede 3 kişiyiz 300 tl eder üzgünüz
Hoca Yeneceğiz Feneri hiç şaşırma yeterki küçük yüreğini cesaretle ortaya koydunmu fener galata beşik hiç fark etmez yenersin hocam yenersin.
hocam başarını taçlandır inş.
Ben butun ic saha maclarina gitmek icin evde verdikleri 3 lirayi okulda harcamayip butun malatya maclarina gittim yine fenerbahce macina gitmek icin sabah erken evde kahvalti yapamadigim icin verdikleri 3 lirayi harcamiyodum hergun eve gidip o sofranin basina oturdugumda acliktan ellerim titriyodu bir gun babam dediki acmi kaliyon oglum yok dedim diyemedim parayi yemiyorum maca gitmek icin simdi okadar zoruma gittiki yazik allah sizi 8slah etsin menfattan baska bisi degil bu yaptiginiz aman ha babamin teli gizli yazdim taniyan soylemesin
Erol hoca gönder su aykut kocamanida iyilik yap feneli taraftara
Bu hafta sonu Evkur Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarını protesto ediyorum. Bjk ve Ts maçların da ki fiyatlara çekilmesini istiyoruz. Aksi halde tüm sezon protesto edip maçlara gitmeyeceğiz. Bu taraftarı ve futbol seyircisini bölmektir. Bölücülük sadece terör ile olmaz bizim yöneticiler de futbol bölücüsü…..
Kesinlikle bende ve bir cok arkadasimda öyle fahiş fiyatlar dia yı alip milyon euro ları çöpe at oynatmadığın barazet e 1 milyon euro ver ayip yazik gunahhh
Gönlümüz sizinle İnşallah yenecegiz aman maça gelemiyecem çünkü yönetim çıldırdı
Seyirci gelmesin diye f, bahçe ye maçı verecekler buna kılıf arıyorlar,
Duyumlara göre ilk gün 600 adet bilet satılmış buda demek oluyor ki 3500-4000 civarı biletli seyirci olacak
Belki maçı Malatyaspor kazanacak ancak kaybedeni büyük başkan Adil Gevrek ve yönetimi olacak
Bu maçı malatya olarak kazanırız ama yönetimin bilet fiyatı hamlesi buna büyük darbe indirdi bence, sessiz, tatsız kötü bir maç olacaktır.
Erol hocam sen bizim eski topçumuzsun. Durumları açıklamaya gerek yok, biliyosun bu hafta size misafir oluyoruz. Aynı Kadıköy’deki gibi devam😉😉😉
Misafirlerin basımızın üstünde yeri var fenerbahceli kardesin ancak fazla hayal kurmamak gerek burası malatya üzülürsünüz🤔
O günler geride kaldi EROL bey simdi kocaman
Akili yetenekli kariyer sahibi bir hoca
Ne yani yenilsinmi fenere iyi bir hakem olursa
Insallah 3 0 yeneriz
Hocaya yalvarmayin
Cikin mertce oynayin
Vay be.Fenerbahçeye bak.Malatyaspora yalvarır olmuş.Büyüksün MALATYASPOR.
Hocam Kaybetmekten korkma bir şeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin yani hocam yönetim taraftardan vazgeçti haberin varmı taraftarın sesine kulak tıkamışlardır yönetime şunu söylemek istiyorum gülerek kaybetiğin taraftarı ağlayarak kazanamasın BAŞARILAR.
Adamsin ali baba…
Bu maçın bilet fiyatları inmesin pasoligimi yöneticilere hediye edeceğim