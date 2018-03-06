“Sahada İyi Performans Göstermek İstiyoruz”

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere Atiker Konyaspor ile oynadıkları karşılaşma, Fenerbahçe karşılaşması ve takımdaki son durumla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

“KALAN 10 HAFTADA MAKSİMUMUM PUANLARI ALMAK İSTİYORUZ”

Ligde 34 puana ulaştıklarını ancak rahatlamadıklarını ifade eden Bulut, “34 puan yaptık, iyi gidiyoruz ama önümüzde alınacak 30 puan daha var. Ligde 10 maç var, maksimumunu almaya çalışacağız. Ondan sonra sezonu nerede tamamlayacağımıza bakacağız” dedi.

Bulut, futbolcuların performanslarından memnun olduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Futbolcularımın gösterdiği gayretten, isteklerinden çok mutluyum. Çünkü gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Yedekte olan, oyuna sonradan giren, ilk 11’de oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Elimizdeki kadro, kadro derinliği ve kalite belli. Biz, kalitemize gücümüze göre oynamaya çalışıyoruz. Maksimumu verim almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu iyi gitti. İnşallah geri kalan 10 maçı da iyi oynayıp elimizdeki olan gücü iyi kullanarak, maksimum puanları almak istiyoruz.”

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Bulut, bir gazetecinin ‘Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmalar sonrası üç teknik adam ile yollar ayrıldı. Bu haftada Aykut Kocaman diken üzerinde, ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Ben olayım, ekibim olsun, biz onlara pek bakmıyoruz. Biz işimiz neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ben, ekibim ve futbolcularımız işimizi yapmaya çalışıyoruz, böyle de devam edeceğiz. Biz kendi işimize bakıyoruz, işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz” cevabını verdi.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu yineleyen Bulut, “Hedefe ulaşmak için garanti olarak 6 puan söyleyebilirim. 6 puan alalım, ondan sonra üzerine koyup, daha sonraki hedefe bakarız” dedi.

Bulut, Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını ifade ederek, “Zor bir maç olacak. Kadıköy’de 3-1 mağlup olmuştuk. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Son maçı kaybetmiş olabilirler, şuan iyi bir gidişat olmayabilir ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Gücü, futbolcu kalitesi belli, o nedenle biz işimizi iyi yapıp, iyi hazırlanıp, sahada iyi bir performans göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi