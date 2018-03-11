EYMS Tribününden Atladı FB Forması Açtı!

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe arasındaki maçta sahaya giren 2 Fenerbahçeli taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maçın ikinci yarısı başlamadan önce B Tribününde EYMS taraftarlarının arasından sahaya atlayan bir seyirci, Fenerbahçe kalecisi Volkan’ın yanına giderek sarıldı. Volkan, taraftarı sakinleştirerek saha kenarına kadar getirdi.

Polisler tarafından alınan seyirci, götürülürken, montunun önünü açarak Fenerbahçe formasını gösterdi. Bunun üzerine Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları tepki gösterdiler.

Maç bitiminde ise yine sahaya atlayan bir taraftar direkt Fenerbahçe kalecisi Volkan’ın yanına giderek formasını istedi. Volkan’dan formayı kapan seyirciyi de polis ekipleri gözaltına aldılar.

Her iki taraftarın da Emniyet’e götürülerek haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com