Şahbudak’la Devam
Ankarada kurulu olan Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (KÖY-DER)in 9. olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve yönetim Kenan Şahbudak başkanlığında yeniden oluşturuldu.
Derneğin Çankayadaki merkezinde gerçekleştirilen kongrede yönetim ve diğer kurullar şu isimlerden oluşturuldu:
Buna göre Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki gibi oluştu.
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:
Kenan Şahbudak, Bahri Çelik, Bilgi Yılmaz, Gülcan Eren, Hüseyin Kurt, İrfan Demir, Ali Tatlı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Erkut Kurt, Mehmet Şahin, Mesut Koç, Musa Kılıç,ş Gürkan Kılıç
Denetim Kurulu Asıl Üyeler:
Fethi Kılıç, Şükrüye Demirton, Hüseyin Ateş
Denetim Kurulu Yedek Üyeler:
Hüseyin Kılıç, Cem Demirton, Mustafa Kurt
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