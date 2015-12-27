Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Şahbudak’la Devam

Şahbudak’la Devam
  • 27.12.2015
  • 0

Ankarada kurulu olan Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (KÖY-DER)in 9. olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve yönetim Kenan Şahbudak başkanlığında yeniden oluşturuldu.

Derneğin Çankayadaki merkezinde gerçekleştirilen kongrede yönetim ve diğer kurullar şu isimlerden oluşturuldu:

Buna göre Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki gibi oluştu.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:
Kenan Şahbudak, Bahri Çelik, Bilgi Yılmaz, Gülcan Eren, Hüseyin Kurt, İrfan Demir, Ali Tatlı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Erkut Kurt, Mehmet Şahin, Mesut Koç, Musa Kılıç,ş Gürkan Kılıç

Denetim Kurulu Asıl Üyeler:
Fethi Kılıç, Şükrüye Demirton, Hüseyin Ateş

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:
Hüseyin Kılıç, Cem Demirton, Mustafa Kurt

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."