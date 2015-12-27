Şahbudak’la Devam

Ankarada kurulu olan Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (KÖY-DER)in 9. olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve yönetim Kenan Şahbudak başkanlığında yeniden oluşturuldu.

Derneğin Çankayadaki merkezinde gerçekleştirilen kongrede yönetim ve diğer kurullar şu isimlerden oluşturuldu:

Buna göre Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki gibi oluştu.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:

Kenan Şahbudak, Bahri Çelik, Bilgi Yılmaz, Gülcan Eren, Hüseyin Kurt, İrfan Demir, Ali Tatlı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Erkut Kurt, Mehmet Şahin, Mesut Koç, Musa Kılıç,ş Gürkan Kılıç

Denetim Kurulu Asıl Üyeler:

Fethi Kılıç, Şükrüye Demirton, Hüseyin Ateş

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

Hüseyin Kılıç, Cem Demirton, Mustafa Kurt