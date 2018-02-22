Sahil Yolu Projesi’nde Netlik Yok

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Karakaya Barajı’ndan daha fazla yararlanmak ve barajı turizme kazandırmak amacıyla planladığı Karakaya Sahil Yolu’nda proje çalışmalarının henüz netlik kazanmadığı bildirildi. Toplulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede yol güzergahlarının belirlenmesi ve bunların imar planlarına işlemesi sürecini geçtiğimiz yıllarda başlatıldığını açıklayan Büyükşehir Belediyesinden alınan son bilgilere göre Tohma köprüsünde başlayıp, Kale ilçesinde son bulacak olan ve 2014 yılında projelendirilen yolda ayrıntı proje çalışmaları henüz kesinlik kazanmadı.

Ancak Baraj Yolu’na bağlanan Turgut Temelli Caddesi –Baraj Yolu ile Recai Kutan Caddesi –Eskimalatya –Baraj Yolu arasındaki bağlantıları sağlayacak yol çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından Sahil Yolu ve bu yola bağlanacak olan bağlantı yollarına ilişkin verilen bilgi şöyle:

TURGUT TEMELLİ –BARAJ YOLU

Turgut Temelli Caddesi-Karakaya Baraj gölü arasındaki 10.7 km uzunluğundaki yolun; Turgut Temelli Caddesi – Kaynarca arasındaki 1.4 kilometrelik kısmı genişletilerek 15 metreden 30 metreye çıkarıldı. Aynı zamanda Kuzey Kuşak Yoluna da bağlanan söz konusu yolun kalan 8 kilometresinde çalışmalar da 2018 yılında devam edecek. 8 kilometrelik kısımda Kuzey Çevre Yoluna bağlantının yanı sıra yonca kavşak ve viyadük projeleri ile TCDD tarafından projelendirilen üst geçit bulunuyor.

SAHİL YOLU

90 kilometre uzunluğundaki sahil yolu Tohma köprüsünde başlayıp, Kale ilçesinde son buluyor. 2014 yılında projelendirilen yolda ayrıntı proje çalışmaları henüz kesinlik kazanmadı.

ATABEY İSKELE MESİRE ALANI

Sahil yolu projesi içerisinde yer alan yaklaşık 9 dönümlük mesire alanı çalışmaları başlamış durumda. Atabey İskelesi düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan mesire alanı toplam 8 bin 874 m2’lik alandan oluşuyor. 5 bin 850 m2 yeşil alanı bulunan mesire alanına 350 civarında fidan ve ağaç dikimi yapılacak.

RECAİ KUTAN CADDESİ – BARAJ YOLU

Recai Kutan Caddesi – Eskimalatya / Eskimalatya – Baraj olmak üzere iki kısım halinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İtfaiye kavşağından başlayıp Alibaba mezarlığı önünde son bulan 3.2 km’lik Recai Kutan Caddesinin 750 metrelik bölümü düzenlendi. Düzenlenen kısımda 17 m genişliğinde yol, 3.5 m genişliğinde kaldırım, 120 cm genişliğinde bisiklet yolu, 2 m genişliğinde de cep otopark düzenleme çalışması yapıldı.

Eskimalatya – Baraj kısmını kapsayan 8 km uzunluğundaki ikinci kısımda ise yol genişliği 6 metreden 15 metreye çıkarılıyor. 2.7 km’lik bölümü genişletilen yolda genişletme çalışmaları 2018 yılında da devam edecek. Söz konusu yol aynı zamanda Kuzey Kuşak yolu ile Sahil yoluna bağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2016 yılında Yaka ve Bostanbaşı Mahallelerinde sürdürülen yol açma çalışmalarını incelediği sırada Karakaya Barajı Sahil Yolu Projesine ilişkin bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Malatya’nın bugüne kadar barajdan yararlanamadığını belirterek, “Sahil yolunu bu nedenle çok önemsiyoruz. Bir yandan Kale’den başlayarak Yazıhan’a kadar devam edecek bir alanda toplulaştırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yol güzergahının belirlenmesi ve planlara işlenmesi çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yapmıştı.

Aynı açıklamasında, Karakaya Barajı Sahil Yolu’nun, karayolları yol ağına alınması veya bir turizm yolu olması için Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlere başlayacaklarını da ifade eden Çakır, Sahil yolunun hayata geçmesi durumunda bölgede yapılaşmaya izin vermeyeceklerini vurgulamış ve Çakır, “Merkezden oraya inecek yol bağlantıları sağlıklı değil. İki ana arterin baraja bağlantısını sağlayacağız. Tabi burada yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Ancak güzel peyzaj düzenlemeleri ve park alanlarıyla Malatyalıların barajla buluşacağı yaşam alanları oluşturacağız” diye konumuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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