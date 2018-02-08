Şahin Adaylıktan Çekildi
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan İşadamı Namık Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla TSO seçimlerinde aday olmaktan çekildiğini açıkladı.
Şahin (fotoğrafta ortadaki) Malatya Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ın da katıldığı basın toplantısı ile Nisan ayında yapılması planlanan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde adaylıktan çekildiklerini söyledi. Başta TSO olmak üzere, Malatya iş dünyasının liyakat ve ehliyet esaslı olarak temsil edilmesi adına aday olduklarını aktaran Şahin, “ Herkesin katkı sunabileceği, destek olacağı yeni bir ruh ve vizyonla, Büyükşehir’e yakışır bir TSO yönetimi ortaya çıkarmak, bunu yaparken de özellikle, yarın yüz yüze bakacağımız insanlarımıza iftira, karalama, hakaret vb. hareketlerden kaçınmak gerektiğini özellikle belirtmiştik” ifadelerine yer verdi.
Aday olduktan sonra haksız eleştirilere maruz kaldıklarını dile getiren Şahin, “Daha adaylar isimlerini açıklar açıklamaz, projelerini ve yapacaklarını dinlemeden, birilerinin hemen iftiralar atmaları ve “şucu bucu” diyerek yaftalamaları gerçekten acziyettir. İnsanlar geldikleri konumlara yıllardır emek, gayret özveri ve fedakarlıklarla gelmişler ve bedeller ödemişlerdir. Hiçbir toplumsal karşılığı olmayan, kimseye faydası dokunmayan, sadece hasbelkader geldiği konumu korumak için sağa sola iftira atıp kendi geleceğini düşünen insanların artık toplum tarafından tanınıp dışlanması gerektiğine inanıyoruz. Bizim ve ülkemizin düzelmesi, ilerlemesi, gelişmesi için örnek, önder, düzgün karakterli, ehliyet ve liyakat sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Bu insanları bulup çıkarmanın da bizim görevimiz olduğuna inanıyoruz” dedi.
Adaletli bir seçim açısından şu anda ortamın uygun olmadığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:
“Seçmen listeleri, mevcut yönetim tarafından sürekli manipüle edilmekte ve adil bir şekilde paylaşılmamaktadır. Şahsım ve gruplar adına, hem resmi dilekçelerle hem de yüz yüze başvurularımıza rağmen, mevcut güncel listeler tarafımıza verilmemiştir. Verilen listeler de eksik ve yetersizdir. Özetle kurallar oyun esnasında tek taraflı değiştiriliyor. Seçim sürecinde ciddi bir ‘seviye’ sorunu yaşanmaktadır. Taraflar Malatya’nın ihtiyaçlarını konuşmak yerine, ‘şiddet, hakaret ve küfür’ dilini kullanmayı tercih etmektedirler. Bu duruma sebebiyet verenleri kınıyoruz. Kalite, liyakat ve proje yarışı yerine ‘çamur atma yarışı’ öne çıkmıştır. İş dünyası aktörleri, ayrıştırılmakta ve ötekileştirilmektedir. Saygın insanlar, mesnetsiz olarak yaftalanmakta ve itibarsızlaştırılmaktadır. Tarafların yegâne sermayeleri, birbirlerini kötülemekten ibaret kalmıştır. Malatya iş dünyasının ihtiyaç ve öncelikleri gündem dışı kalmaktadır. Halbuki Malatya insanı üretken ve kapasitelidir. Önü açıldığında girişimcilik kapasitesi ortaya çıkacaktır. Bizim nazarımızda; Malatya için taş taş üstüne koyan herkes, değerli ve saygındır. Malatya’nın çok daha iyilerini hak ettiğini düşünüyoruz. Malatya iş dünyasını ve tüm sivil toplum kuruluşlarını Malatya’nın istikbaline sahip çıkmaya davet eden Şahin, “Malatya, kötünün iyisine mahkum edilmemelidir. Makamlara mevkilere veda ederiz, ama ahdimize, ilkelerimize, davamıza asla veda etmeyiz. Biz kalıcı erdemlerin peşindeyiz.”
Bu şartlar altında yaptıkları istişare sonucunda kirli, dengesiz ve hakkaniyetsiz bir seçim ortamına girmekten imtina ettiklerini belirten Şahin, bu nedenle TSO seçimlerinde aday olmaktan çekildiklerini açıkladı. Şahin, konuşmasının sonunda ise Malatya’nın istikbali için, bundan önceki çalışmalarda olduğu gibi, bundan sonra da her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi.
iha- malatyahaber.com
Yorumları okudukça üzülüyorum.Niçin karşılıklı birbirinizi kötülüyorsunuz,lütfen Malatya da ki TSO,Esnaf Kefalet,Şoförler,Fırıncılar v.s. hangisini sayalım senelerdir aynı şahıslar,değişmesi ve değiştirmek mümkün değil…Yanlış anlaşılmasında özür dileyerek ifade ediyorum ancak bu kişiler ölürse yerlerine başka isimler gelir…….
Ya geçen sene de adaylıktan çekilmedi mi bu kişi. Ya aday oldun mu sonuna kadar gideceksin hı aday degilsende olmayacan.
Zor dönemlerin yiğit ADAMı sen doğru olanı yaptın yine seni seviyorum. Üniversite öğrenciliğim yıllarımdan beri sizi takip eden biriyim. Hiç tanışmadık. Ama her zaman doğru yerde durmayı tercih ettiniz şimdi de EBUZER gibi doğru yerdesiniz. TEŞEKKÜRLER MÜSİADın değişmez BAŞKANI NAMIK ŞAHİN…
Bedel ödediginiz her iş din içindi…bedelinizin karşılıgı siyasette yükselmek ve tüm kurumlarda söz hakimimi olmak..guzellikle cekildim dersin olur biter..millete niye soru ışareti bırakıyirsunuz..1990 yıllardan beri tanıdığımız bu insalar artıl yeter bi kenarda durun..gençlere ve daha layık malatyalilara izin verin..kardeşliğimize uygun sözler kullaninki bu halka fitne bırakmayasinız…Allah yar ve yardımcımız olsun..
Hiçbir toplumsal karşılığı olmayan, kimseye faydası dokunmayan, sadece hasbelkader geldiği konumu korumak için kendi geleceğini düşünen insanların artık toplum tarafından tanınıp dışlanması gerektiğine inanıyoruz.
Süper özetlemiş mevcutu.
Hayda bu ne iş şimdi?
“Adaletli bir seçim açısından şu anda ortamın uygun olmadığı” çok ağır bir itham
O KADAR İNSANI ÇALIŞTIRDIN YORDUN SAHNEYE ÇIKTIN DAHA PİSTE GİRMEDEN HAVLU ATTIN OKADAR DESTEKCİNİ YARI YOLDA BIRAKTIN GURUPLARLA KARŞI KARŞIYA GETİRDİN .ŞİMDİDE KALKMIŞ GERÇEK ELBİSESİ GİYDİRİLMİŞ BAHANELERLE DEMEÇ VERİYORSUN.
batuhan sanane
Daha adaylar isimlerini açıklar açıklamaz, projelerini ve yapacaklarını dinlemeden, birilerinin hemen iftiralar atmaları ve “şucu bucu” diyerek yaftalamaları gerçekten acziyettir. HELE KELİMEYE BAK ARKADAŞ BİZ MALATYALILAR OTU ÇEKER KÖKÜNE BAKARIZ MUSTAFA ŞAHİN SENİN NEYİN ..?SEN ‘DERNEKÇİ’ DEĞİLMİSİN ..? BU İKİ SORUNUN CEVABINI VER BİZDE DİYELİM GERÇEKTEN İFTİRA EĞER BU DERNEKLE BİR BAĞIN YOKSA AÇIKLA EĞER MUSTAFA ŞAHİN SENİN AMCA ÇOCUĞUN DEĞİLSE AÇIKLA BİZİ KAMU OYUNU AYDINLAT
Sn Ahmet rumuzlu gizli yorumcu keşke şu güzelim şehrimizde Sn Mv MUSTAFA ŞAHİN gibi delikanlı , yürekli, gelecek hesabı yapmadan milleti , ülkesi ve ümmet için siyaset yapan birkaç vekilimiz daha olsaydı. İsmini gizlemeden gerçek kimliğini keşke yazabilseydin takdir toplayıp belki cevabını da net alabilseydin bu hakkı Sn ŞAHİN lerden . Gel Erdemli bir şekilde ismini lütfet ve yorumun delikanlı yorumuna benzesin….
Kardes keşke seninle yüz yüze konuşsam soracağım çok soru var sayın Mustafa Şahin’le ilgili keşke ama numara yazsam yayınlamaz editör ne demek istediğimi anladın sem
Arkadaş sen nasıl bir saçmalığın içindesin mustafa şahinle bu işin ne alakası var vakıf dernek üyesi olup olmadığıyla ne alakası var mustafa şahin vakıf başkanı değil bu memleketin 3 DÖNEMDİR en çalışkan milletvekili namık şahin sırf mustafa şahinin hatrına seçilebilecek bir noktadaydı ama yapılan seviyesizliklere karşı yarışa girmemeyi tercih etmiş sen kalkmış saçma yorumlar yapıyorsun sayın vekilimizin sizin gibilerde açtığı yara kapanmıyor bir türlü nedense
Mevcut T SO yönetimiylede Malatya bir adım dahi ileri gitmez geri gider.yıllardır durumları ortada.kazık çakmışlar oraya yıllardır hiçbişey yapmadan kös kös oturuyolar.Malatyalılar bu kafa ile devam ederlerse onlar daha çoook otururlar.