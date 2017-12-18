“Sahip Çıkmak Hepimizin Görevi”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti. Ziyarette Evkur Yeni Malatyaspor’a tüm kentin sahip çıkması konuşulurken, Başkan Polat, “Şehrimizin gururu olan Evkur Y.Malatyaspor’a destek vermek hepimizin görevidir” dedi.

“HEPİMİZİN ORTAK PAYDASIDIR”

Süper 1.Futbol Liginde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’a verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Görevde bulunduğumuz dördüncü sezon itibariyle hem düşünceleri ve fikirlerinden sürekli istifade ettiğimiz hem de kulübün desteklenmesi aşamasında her zaman yanımızda yer alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Evkur Y.Malatyaspor hepimizin ortak paydasıdır, kentimize maddi ve manevi anlamda katkı sağlayan kulübümüze herkesin sahip çıkması gerekmektedir. Yeşilyurt Belediyesi, gerek geride bıraktığımız dönemlerde kazanılan şampiyonluklarda gerekse de bu dönem sürekli yanımızda olmuştur. Malatya’nın marka değeri olan kulübümüzü hep birlikte, el ele vererek hak ettiği yere taşıyacağız. Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

“SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un tüm Malatyalıların ortak değeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Kulüp Başkanımıza ve Yöneticilerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımızın Süper Ligde yer alması kentimize ciddi katkıları vardır, bu aşamada ellerinden gelen gayreti gösteren Kulüp Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum, bu iş gönül işidir. Bunun temelinde ise Malatya sevdası vardır. Bizlerde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi olarak ta takımımızı destekliyoruz, aynı desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çünkü futbol; kentlerin gelişim seviyesini yükselten önemli unsurların başında gelmektedir. Evkur Y.Malatyaspor ise hepimizin takımıdır, yanında ve destekçisi olmak öncelikli görevimizdir. Sadece Malatya’da değil Dünya ve Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan Malatyalılarında ortak sevdası, heyecanı ve mutluluğudur. Evkur Y.Malatyaspor’un Türkiye’de seyircisi ortalamasında sekizinci sırada bulunması bu kent için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dört büyüklerden sonra taraftar sayısı bakımından üst sıralarda olmak gurur verici bir durumdur. Yönetim Kurulumuza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve fedakâr taraftarlarımıza kalan maçlarda başarılar diliyorum.” dedi.

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