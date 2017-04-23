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Malatya Haber -

Sahir Abacı MAFSAD’a Konuk Oldu

Sahir Abacı MAFSAD’a Konuk Oldu
  • 23.04.2017
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Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin konuğu oldu.

Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, Kızılay  Şube Başkanı Umut Yalçın, doğa ve çevre aktivisti İzzet Berktaş, MAFSAD üyeleri  ve birçok sanatseverin katıldığı  sunum-söyleşi programında fotoğrafseverlerle tecrübelerini paylaşan  Sahir Abacı, fotoğraf çalışmalarını proje temelli yürüttüğünü, çektiği fotoğraflarla sosyal mesajlar vermeye çalıştığını söyledi.

Fotoğraf Sunumları Oldukça İlgi Gördü

“Maç Kaç Kaç, Fotoğraflar, Duvarlar, Peyzaj, Yaşantı” gibi fotoğraf sunumları oldukça ilgi gören Abacı, izleyicilerin sorularını da yanıtladı. Bir izleyicinin “Fotoğraflarınızda kırmızı rengini yoğun bir şekilde kullanmışsınız, bunun sebebi nedir acaba?” şeklindeki sorusuna, “bütün renkleri önemsiyorum fakat kırmızının fotoğrafta daha belirgin,  can alıcı olduğunu düşünüyor ve bu yüzden kırmızıyı özellikle kullanmaya çalışıyorum” şeklinde cevap verdi.

3 Yıl, 4 Mevsim Tren Yolculuğu

Fotoğraf sunumlarının ardından yaklaşık 3 yılda hazırlanan,  Haydarpaşa’dan Kapıkule’ye giden banliyö trenlerinin ve taşıdığı yolcuların hikayesini anlatan Tren Belgeseli de izleyicilerin beğenisini kazandı. Belgeseli yaklaşık 3 yılda oluşturduğunu söyleyen Sahir Abacı, 3 yıl, 4 mevsim banliyö trenleriyle yolculuk yaptığını, tren emektarlarının sofralarına ortak olduğunu ve en önemlisi de yolcuların acısına ve  umutlarına ortak olduğunu belirtti.

Plaket Takdim Edildi

Söyleşinin ardından grupla hatıra fotoğrafı çeken Sahir Abacı’ya MAFSAD Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk tarafından, günün anısına plaket takdim edildi. Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı da “Fotoğraflar” isimli kitabını  imzalayarak MAFSAD kitaplığına hediye etti.

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