“Şahnahan Kanalları Kapalı Sisteme Çevriliyor”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya il merkezinde önemli bir alanın sulanmasını kapsayan Şahnahan Sulama kanallarının rehabilitasyonu için DSİ tarafından ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çalık yaptığı yazılı açıklamada; Şahnahan A+B+C sulama kanallarının 1960 – 1985 yılları arasında işletmeye alındığını ve 1998 yılından itibaren Battalgazi Sulama Birliği tarafından işletilmekte olduğunu belirterek, “Klasik sistemde inşaa edilmiş olan sulama sisteminin kapalı sisteme çevrilmesi için gerekli proje yapım ihalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir.” dedi.

Rehabilitasyon çalışmaları sonrasında bölgede modern sulama sisteminin kurulmuş olacağını kaydeden Çalık, “Rehabilitasyon çalışmaları sonrasında Şahnahan Sulama Kanalları ile toplamda 10 bin 390 hektar alanın modern sistemler ile sulaması yapılacaktır. Şebekenin kapalıya çevrilmesi ve entegre edilecek ultrasonik sayaç sistemi ile ciddi anlamda su tasarrufu sağlanacak ve sulama masrafları en aşağıya indirilecektir.” şeklinde bilgi verdi.

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle önemli sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntıların gelecek yıllarda yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmaya başlandığını ve yapılması gereken projeler içinde çalışmaların yürütülmekte olduğunu belirten Çalık, “DSİ Bölge Müdürlüğümüz, devam eden projelerin olması gerekene en kısa sürede bitirilmesi ve sıkıntı yaşanan bölgeler için yeni alternatif çözümler için çalışmalarını yapmaktadır. DSİ Bölge Müdürümüz İlker Aslan’a, DSİ Şube Müdürümüz Arif Tüfekci’ye ve ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi