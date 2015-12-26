Sahte Belgeli Krediye 16 Gözaltı

Mali polisin, sahte belgelerle 300 kişiye kredi verilmesi sağlayan bir şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin ve Halk Bankası müfettişlerinin 6 ay süren çalışmalarında bazı kişilerin Halk Bankası Büyüksanayi Şubesi’nde kredi dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri bir operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa ve Malatya gibi illerden Ankara’ya getirilen bazı kişilerin kimlikleri kullanılarak evrak üzerinde işyeri açtırıldığı tespit edildi. Şebekenin işyerlerini kurdukları bağlantılarla iki ayrı odaya üye kaydettirdikleri ve maliyeden vergi mükellefi gibi belge aldıkları tespit edilirken, faaliyet göstermeyen 310 ayrı işyeri adına esnaf kredisi alındığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda; Mahmut Ç. ve Mehmet Ç. ile bir süre önce istifa ederek özel bir bankanın şube müdürlüğü görevine başlayan eski Halk Bankası Büyüksanayi şube müdürü, bankanın istihbarat memuru, maliyeden bir memur ve bir odanın başkanının da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, şebekenin bankayı yaklaşık 5.5 milyon YTL dolandırdığı belirlenirken, zanlılardan Mahmut ve Mehmet Ç.’nin, Şanlıurfa ve Malatya gibi illerden 300 kişiyi Ankara’ya getirerek Maltepe’de konaklattığı, bu kişiler adına işletmeler açtıkları ortaya çıkarıldı. Şebekenin bu kişilere yaklaşık bin YTL para verdiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, zanlılardan Mahmut Ç. ve Mehmet Ç. ile birlikte birisi kuru sıkı olduğu belirlenen 2 silah ele geçirildi. Zanlılarla birlikte çok sayıda porno CD de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.