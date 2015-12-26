Sahte Sigorta İşlemi İddiası

Malatyadaki bir işyerinde, cezaevinde ve askerde olanların da aralarında bulunduğu bazı kişileri sigortalı gösterdikleri iddia edilenlerle, sigortalı görünenler hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının şikayeti üzerine 21 kişi hakkında Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının İsmetiye Mahallesinde bulunan, 44 yaşındaki H.E. adlı şahsa ait olduğu belirtilen işyeri hakkındaki iddiaları içeren ve savcılığa iletilen şikayet başvurusuyla ilgili olarak yapılan soruşturma konusunda Emniyet Müdürlüğü raporunda, şu bilgiler verildi:

29.03.2007 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının C.Başsavcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesinde, yukarıda belirtilen adreste bulunan H.E.ye ait iş yerine durum tespiti yapmak için giden İlimiz Sigorta İl Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada, şirket levhasının bir yıl önce iki ay süre ile asılı kaldıktan sonra büronun terk edildiği, 2004 ve 2006 yılları arasında 18 kişinin sigortalı gösterildiği, şüphelilerden Z.Ş.nin cezaevinde bulunduğu süre içerisinde dahi sigortalı gösterildiği, Muhasebe Müdürü A.A. ile G.A.nın sahte olacak şekilde sigortalı gösterildiği ve iş yeri sahibinin, müfettişliğe yanıltıcı bilgiler verdiği bildirilmiş, işyeri sahibi ile muhasebe müdürü alınan ifadelerinde, suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmişler, diğer şüpheliler ise, kendilerinin şirkette çalıştıklarını ve sigortalarının yattığını, başkaca bilgilerinin olmadığını beyan etmişler, firari olarak bildirilen şüphelilerden M.Ö.nün Ankarada, N.S.nin ise Hatayda askerlik görevlerini yaptığı tespit edilmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilmiştir.

Polis raporunda müşteki olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı/ Ankara gösterilirken; şüpheliler olarak 44 yaşındaki işyeri sahibi H.E., 39 yaşındaki A.A., 31 yaşındaki S.Ç. adlı bayan, 45 yaşındaki Z.Ş., 51 yaşındaki M.Ş., 40 yaşındaki M.P., 37 yaşındaki G.A. adlı bayan, 37 yaşındaki Ş.Y., 47 yaşındaki M.G., 52 yaşındaki M.R.D., 23 yaşındaki K.Y., 23 yaşındaki M.C.G. ve 55 yaşındaki R.Ö., firari şüpheliler olarak da açık kimlikleri saptanamayan C.D., M.Ö., Ab.A., B.D., N.D., N.S., H.K. ve M.K. adlı şahıslar yeraldılar.