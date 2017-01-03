“Şair ve Şiir Üzerine” Söyleştiler

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu “Şair ve Şiir Üzerine” konulu söyleşi programı düzenledi. Programın ardından 2016 da gerçekleştirilen “Malatya Güçlü Kalemlerini Arıyor” konulu şiir yarışmasına katılan eserlerin kitaplaştırıldığı “Güçlü Kalemlerin Şiir Kitabı” katılımcılara hediye edildi.

Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, Eğitimci Naci Eroğlu, Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mesut Çitil, “Malatya Güçlü Kalemlerini Arıyor” şiir yarışmasına katılanlar ve söyleşilerini yapmak üzere Şair/Yazar Necip Cengil, Sülbiye Kutlu ve Murat Bilim katıldı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, “Malatya Güçlü Kalemlerini Arıyor” konulu şiir yarışmasına katılan yarışmacıları kaybetmemeyi ve genç şairlerle beraber bir yol haritası çizmeyi tercih ettiklerini vurgulayarak, “Gençlerimiz ders ve sınav telaşından dolayı kültürel ve sportif çalışmalardan uzak kalıyor ve kayıplar yaşıyorlar. Bizler bu kayıpları engellemek adına bu çalışmayı yaptık ve bu çalışmanın amacına ulaştığını gördük” dedi.

Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mesut Çitil, Şubat 2016 da düzenledikleri programın meyvelerini topladıklarını ve gelen eserleri kitap haline getirdiklerini dile getirerek, yarışmaya katılan gençlerin aynı heyecanla şiir yazmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Çitil, “Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu olarak her daim şairin ve şiirin yanındayız” dedi.

Şiirin yürekten çıktığını dile getiren Eğitimci Naci Eroğlu, şiirin insanı inşa eden bir yönü bulunduğunu ve bu inşa için gerekli olan malzemenin sözcükler olduğunu dile getirerek, “Sözcüklerin anlamsal uyumu bizleri şiirin gerçek dünyasına götürür” dedi.

Şiirin bir bilinci ifade ettiğini söyleyen Necip Cengil, şairin şuurlu ve duyguyu insana nasıl aktıracağını en iyi bilen kişi olduğunu söyledi. Cengil, “Şair bilinçli olarak hayatı dönüştürmeye çalışan ve kelimelere yön veren kişidir. Şiir kelimelerle aklı ve ahengi birleştirir. Şiirin ve şairin bir görevi de üzerine ölü toprağı serilmiş bir milleti uyandırmaktır” dedi.

Kendini şiirleriyle anlatan Sülbiye Kutlu, hayatı boyunca yaşadıklarını şiirle dile getirdiğini söyleyerek program boyunca şiirlerini okuyarak şiirin kendisi için bir hayat kaynağı olduğunu söyledi.

Murat Bilim, şiirin Arapça bir kelime olduğunu ve hissetmek anlamına geldiğini, bir medeniyetin inşasında şiirin çok önemli olduğunu söyledi. Şiirin sanatın diğer dallarıyla bir bütün olduğunu ifade eden Bilim, “Şairler çok güzel insanlar ve aynı zamanda dünyanın en cesur insanlarıdır” dedi.

Program boyunca katılımcılar kendi yazdıkları şiirleri şiir severlerle paylaştılar. Programın sonunda Güçlü Kalemlerin Şiir Kitabı katılımcılara hediye edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

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