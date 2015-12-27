Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Sakalar İyi Takip Etti”

“Sakalar İyi Takip Etti”
  • 27.12.2015
  • 0

 
Malatya Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat, Tecde Mahallesi’ndeki çiftçileri ziyaret ederek, bahçe sulama noktasında sıkıntılarının olup olmadığını sordu.
 
Abdullah Polat, ziyarette yaptığı konuşmada, “Derme Sulama Birliği’ne üye çiftçilerimizin bahçe sulamalarında bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görmek üzere çiftçileri ziyaret için buradayım” diyerek, Tecde Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin dönümün Derme sulama kanalından sulandığını ve Tecde Mahallesi’nde bulunan bahçelerin sezon başından itibaren en az 4’er defa sulandığını kaydetti. Polat ayrıca bu yıl diğer sulama bölgelerinde de bahçe sulama noktasında herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti. Tecde Mahallesi’nde bulunan bahçe sahipleri de, su dağıtım işi yapan sakaların suyu çok iyi takip etmeleri neticesinde, mahallelerinde sulama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirttiler.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."