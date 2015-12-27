“Sakalar İyi Takip Etti”



Malatya Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat, Tecde Mahallesi’ndeki çiftçileri ziyaret ederek, bahçe sulama noktasında sıkıntılarının olup olmadığını sordu.



Abdullah Polat, ziyarette yaptığı konuşmada, “Derme Sulama Birliği’ne üye çiftçilerimizin bahçe sulamalarında bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görmek üzere çiftçileri ziyaret için buradayım” diyerek, Tecde Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin dönümün Derme sulama kanalından sulandığını ve Tecde Mahallesi’nde bulunan bahçelerin sezon başından itibaren en az 4’er defa sulandığını kaydetti. Polat ayrıca bu yıl diğer sulama bölgelerinde de bahçe sulama noktasında herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti. Tecde Mahallesi’nde bulunan bahçe sahipleri de, su dağıtım işi yapan sakaların suyu çok iyi takip etmeleri neticesinde, mahallelerinde sulama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirttiler.

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