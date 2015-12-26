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Sakaryaspor Başkanı Ne Yaptı?

Sakaryaspor Başkanı Ne Yaptı?
  • 26.12.2015
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Sakaryaspor Kulübü Başkanı Selahattin Aydın, Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nda hür iradesiyle oy kullanma imkanının bulunmadığını gerekçe göstererek, kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Genel kurulda da oy kullanmayacağını bildiren Aydın, yaptığı açıklamada, ”İnsanlara, sayın bakanımızın ifadelerinin, ısrarla sayın başbakanımızın görüşü olduğu söyleniyor. Ben buna inanmıyorum. Çünkü aynı bakanımız Futbol Federasyonu’nu başarısız bulduğunu söyledi, ama bakıyoruz ki hiç kimse bundan alınmıyor. Sayın Levent Bıçakcı dışında herkes bu işin içinde olmak için can atıyor” dedi.

Başarısız bulunan, Türkiye’yi dünyaya rezil eden, Sakaryalıların alın terini çalan ve haklarını aradıklarında kendilerini ligden ihraç etmekle tehdit eden kişilerin bulunduğu listeye, ne pahasına olursa olsun oy vermeyeceğini vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

”Haluk Beyin akçalı işlerle problemi olduğunu söyleyenlere sormak istiyorum. Emek ve alın teri hırsızlığı daha mı masumane? Haluk Beye oy versem, Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran Beye zarar vereceğim endişesini taşıyorum. Ayhan Beye oy verirsem, Sakaryalılara ihanet edeceğim. Böyle bir ortamda yapmamız gereken en onurlu hareketin istifa etmek olduğuna karar verdim.”

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