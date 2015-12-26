Sakarya’ya İmza..

Sakaryaspor, Malatyaspor’dan kaleci Bora Körk ile geçtiğimiz hafta Cuma günü 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Rüstemler Tesisleri’ndeki imza töreninde açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Recep Hacıeyüpoğlu, kadrolarına Bora Körk’ü de kattıklarını belirterek, “Bora ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Lig A’da şampiyonluk mücadelesi verecek Sakaryaspor, Bora arkadaşımızla daha da güçlenecektir” diye konuştu.

Kaleci Bora Körk ise, Sakaryaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu kaydederek, ”Hedefleri olan bir takıma geldim. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı olur” diye konuştu.

MALATYASPOR’UN ÇELİŞKİLERİ..

Süper Ligde iken başarılı performansı ile dikkat çeken Bora, takım lig A’ya düştükten sonra kaleyi devralmayı beklerken, yönetim anlaşılmadık bir şekilde, Türk futbolunun en sorunlu isimlerinden Kaleci Şenol’u transfer etmişti. Bu transferin, Bora’nın satılma düşüncesi nedeniyle yapıldığı öne sürülürken, bu iddialar yönetim tarafından yalanmış, o arada kaleci Taylan Kocaelispor’a satılıp, Bora yedek kaleci yapılmıştı. Malatyaspor’da huzursuz olduğu bilinen Bora’nın bu huzursuzluğunun mevcut yönetimin göreve devam etmesi halinde Malatyaspor’da kalmayı düşünmediği şeklinde kulislere yansımış, daha sonra kamplara katılmayan Bora bu tavrını açığa çıkarmıştı. Malatyaspor yönetiminden bazıları da, Bora’yı 600 bin Euro karşılığında satabilecekleri açıklamaları yapmışlardı. Malatyaspor’da yönetim değişikliği halinde kalacağı sinyallerini veren Bora’nın, geçtiğimiz Perşembe günü beklenen değişikliğin olmayacağı bilgisi üzerine, kesinlikle Malatyaspor’a dönmeyeceği mesajıyla, Sakaryaspor’a gideceğini Malatya’daki tanıdıklarına da ilettiği öğrenilmişti.

Şenol’un ligin son maçının ardından play-off maçları beklenmeden gönderilmesi, Bora’nın olumsuz tutumu nedeniyle ortaya çıkan kaleci sorunu devam ederken, Bora ile ilgili gelişmeler, Malatyaspor yönetimince, “Bora Malatyaspor’a dönmek istiyor. Sakaryaspor’a gideceğime Malatyaspor’da kalırım, diyor. Ancak biz buna razı olmadık.” şeklinde inandırıcı olmayan sözlerle açıklanmıştı. Bora’nın, “Bu parayı getiren alır..” denilen rakamın yaklaşık üçte birine, 400 milyara satıldığı bilgileri malatyahaber.com’da geçtiğimiz Perşembe günü yeralmasına karşın, yöneticiler, anlaşmanın söz konusu olmadığını öne sürmüşlerdi. Bu iddialardan bir gün sonra, Bora’nın Sakaryaspor’a imza attığı bildirildi.

Bu arada, Malatyaspor da Bora kalitesinde bir kaleciyi kaybederken, ortaya çıkan kaleci sorununun çözümü için, aralarında Malatyaspor’dan ayrıldıktan sonra, olumsuz açıklamalarıyla hatırlanan eski kaleci Fevzi Tuncay dahil bazı isimlerle görüşüyor.

CELİL DAVASI KAYBEDİLMİŞ..

Öte yandan, Malatyaspor’un sorun yaşadığı futbolcu Celil’le ilgili olarak Tahkim Kurulu’ndan da Malatyaspor aleyhine karar çıktığı öğrenildi.

Malatyaspor yönetimi sezon başında 1 yıllığına “astronomik” bedelle transfer ettiği Celil’le birkaç hafta sonra sorun yaşamaya başlamış, bu futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Celil, Malatyaspor kulübüyle olan anlaşmazlığını Futbol Federasyonu’na götürmüş, haklı görülerek sözleşmesi 11 Nisan itibarıyla tek taraflı feshedilirken, Malatyaspor Kulübü Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Tahkim Kurulu’nun konuyu geçtiğimiz hafta sonuçlandırdığı, Malatyaspor Kulübü’nü Celil’e kalan taksitlerinin ödenmesinin yanı sıra 50 bin YTL de tazminat ödemeye mahkum ettiği haber alındı.