Sakın Dar Pantolon Giymeyin!

Erkeklere ciddi uyarı: Dar pantolon, sperm hücrelerinin hareketliliğine ve sayısına olumsuz yönde etki gösteriyor.

Üreme Tıbbı DerneğiGenel Sekreteri Prof. Dr. Erol Tavmergen, “Sıkı pantolon giyildiğinde, erkek yumurtalıklarının vücuda daha yakın konumda durması sebebiyle ısı artışı oluşmakta, bu da sperm hücrelerinin hareketliliğine ve sayısına olumsuz yönde etki göstermektedir” dedi.

Tavmergen, bu yıl Antalya’da ikincisi düzenlenen kongrede, yaptığı açıklamada, Türkiye’de evli çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15’inin kısırlıksorununa bağlı olarak çocuk sahibi olamadığını söyledi.Çiftlerin 1 yıl süresince çocuk sahibi olamaması durumunda kısırlığın sözkonusu olabildiğini belirten Tavmergen, “Bu süreden sonra kısırlık tetkiklerininyapılmasında fayda vardır. Yapılan çalışmalar, kısırlıkların yüzde 40’ının erkek,yüzde 40’ının kadın ve yüzde 20’sinin her ikisini birlikte ilgilendirennedenlerden kaynaklandığını göstermektedir” diye konuştu.Kadınlarda görülen kısırlık sorunlarının bir kısmının iltihabihastalıklardan kaynaklandığını anlatan Tavmergen, ‘Dış cinsel organlardanbaşlayan enfeksiyonlar, rahim ağzında görülebilen enfeksiyonlar, rahim içtabakasındaki bazı sorunlar, geçirilmiş kürtajlara bağlı sorunlar, tüplerinkapalı olması, aşırı zayıflık ya da aşırı kilolu olma gibi gerekçelerleyumurtlama fonksiyonlarının bozulmuş olması gibi durumlar kadında kısırlığa yolaçmaktadır” diye konuştu.Tavmergen, her 3-4 kadında bir görülen miyom adı verilen iyi huylutümörlerin rahim iç tabakasına bası yaptığını ve kısırlığa neden olabildiğinedikkati çekerek, yumurtalık kistlerinin yumurtlama fonksiyonlarını bozabildiğini,halk arasında bilinen şekliyle çikolata kistlerinin de yapışıklıklara nedenolabildiğini söyledi. Bu gibi durumlar sonucunda bu dokulardan salgılanan bazımaddelerin yumurtayı ya da spermi olumsuz yönde etkileyebildiğini ifade edenTavmergen, söz konusu durumda yumurtanın sperm tarafından döllenmesinde sorunyaşanabildiğini bildirdi.Erkeklerde ise kısırlığın genellikle spermlerin sayı, hareket ve şekilbozukluklarından kaynaklandığını belirten Tavmergen, “Bunlar arasında sıklıklakarşılaştığımız, erkek yumurtalık dokusu civarındaki damarların genişlemesi(varikosel), geçirilmiş olan enfeksiyonlar ya da doğuşsal bazı sorunlar nedeniylesperm yollarının kapalı olması kısırlığa neden olabiliyor” diye konuştu.

-SİGARA, KISIRLIĞA YOL AÇABİLİYOR-

Prof. Dr. Tavmergen, kadın ve erkekte görülen tıbbi sorunların dışındaçevresel faktörlerin de kadın ve erkekte kısırlığa yol açabildiğine dikkatiçekti.Sigara tüketiminin kısırlığa ciddi zemin hazırladığını vurgulayanTavmergen, “Çünkü, günde 10-15 sigara tüketilmesi ve bunun 5-6 yıl boyunca devametmesi durumunda kadınların yaklaşık normalden 3-4 yıl önce menapoza girmesineneden olmaktadır” dedi.Yumurtlama fonksiyonlarının menapozdan 8 yıl önce bozulmaya başladığınıbelirten Tavmergen, şunları kaydetti:”Sigara tüketiminden kaynaklı kadının erken menapoza girmesi de dahaerken dönemde yumurtlama fonksiyonlarının bozulmasına bağlı kısırlık sorunlarınınyaşanmasına yol açacaktır. Bunun dışında sigaranın içindeki bazı maddelerinetkisiyle, yumurtanın kromozomlarında, genetik yapısında bazı bozulmalara nedenolmaktadır. Bu da yumurtanın döllenmesini ya da döllense bile embriyonunyerleşmesi ve gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Kadının pasif içici olması bilegebe kalma şansını yüzde 30 oranında olumsuz yönde etkileyecektir.Öte yandan, günde 3 bardaktan fazla kahve tüketilmesi de alınmış olankafein sebebiyle yumurtanın genetik şifresinde bazı sorunlara nedenolabilmektedir.”Ayrıca, zirai bazı ilaçların da kısırlığa yol açabildiğini ifade edenTavmergen, “Bunlar, iyi yıkanmayan yiyecekleri tüketmemiz halinde alınanmaddelerdir. Bunlar da yumurtlama fonksiyonlarını ve yumurtanın kendisini olumsuzyönde etkiler. Çünkü, nikotin de dahil olmak üzere, vücutta biriken maddeler,yumurtanın içinde büyüdüğü yumurta kesesinin sıvısında da bol miktardabulunabiliyorlar. Böylece yumurta gelişim süresince, kendisi için düşman olan birçevrede gelişmek zorunda kalıyor. Bu durumdaki yumurta hücresi de maalesef arzuedilen kalitede olmuyor” uyarısında bulundu.

-KIYAFET SEÇİMİNE DİKKAT-

Kıyafet seçimlerinin de özellikle erkeklerde kısılığa neden olabildiğinibelirten Tavmergen, “Sıkı ve dar pantolon giyildiğinde, erkek yumurtalıklarınınvücuda daha yakın konumda durması sebebiyle ısı artışı oluşmaktadır. Isı artışıda sperm hücrelerinin hareketliliğine ve sayısına olumsuz yönde etkigöstermektedir” dedi.Tavmergen, yapılan mesleğe bağlı çalışma koşullarının da erkekyumurtalığında oluşabilecek sorunlara zemin hazırlayabildiğini anlatarak, “Erkekyumurtalıklarında ısı artışa neden olan durumlar, genellikle gün içerisinde işinoturarak yapıldığı meslek gruplarında çalışanlarda görülmektedir. Uzun yolşoförlerinde, yüksek ısı karşısında çalışmak zorunda olan fırıncılık gibi hizmetverilen sektörlerde alışanlarda daha sık görülmektedir” diye konuştu.Cep telefonlarının yaymış oldukları alanlarının bazı tümörleringelişmesine neden olduğunu belirten Tavmergen, cep telefonlarının genitalbölgelere yakın yerlerde tutulmasının kadında ve erkekte yumurtalıkfonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileciğine dikkati çekti.Prof. Dr. Erol Tavmergen, bunların dışında özellikle alkol tüketenerkeklerde spermlerde şekil bozukluğunun görülebildiğini sözlerine ekledi.